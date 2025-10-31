Công an xã Canh Vinh được khen thưởng đột xuất vì thành tích xuất sắc

(GLO)- Chiều 30-10, UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể Công an xã Canh Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự địa bàn.

Trước đó, trong thời gian hơn 1 tháng (từ ngày 11-8 đến 9-9), lực lượng Công an xã Canh Vinh đã nhanh chóng điều tra làm rõ 4 vụ án xảy ra trên địa bàn.

Điển hình và gần đây nhất là vụ “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra vào ngày 9-9 tại làng Suối Đá (xã Canh Vinh).

Công an xã Canh Vinh triển khai lực lượng tuần tra địa bàn, tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 9-9, Công an xã Canh Vinh tiếp nhận tin báo của bà L.T.H. (SN 1980, trú làng Suối Đá, xã Canh Vinh) với nội dung: khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, khi bà H. đang ngủ cùng con gái là L.T.C.T. (SN 2018) tại phòng khách thì có một người đàn ông đột nhập vào nhà, chuẩn bị giở trò đồi bại với cháu T. Sự việc được bà H. phát hiện kịp thời và hô hoán, khiến đối tượng bỏ trốn.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an xã khẩn trương triển khai lực lượng và hàng loạt biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm thủ phạm.

Mặc dù thông tin, manh mối về đối tượng rất ít, song chỉ sau chưa đầy 24 giờ, Công an xã đã xác định được nghi phạm là Mai Văn Lực (SN 1999, trú thôn Đắk Đâm, xã Vân Canh). Đây cũng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và vừa được đặc xá về địa phương ngày 1-9.

Đến khoảng 6 giờ ngày 10-9, khi Lực vừa trở về nhà, lực lượng Công an xã Canh Vinh phối hợp với Công an xã Vân Canh đã phát hiện, bắt giữ và dẫn giải về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đến 8 giờ cùng ngày, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lãnh đạo xã Canh Vinh biểu dương, tặng giấy khen cho tập thể Công an xã và các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Ảnh: ĐVCC

Việc Công an xã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng và hành vi phạm tội trong thời gian ngắn đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với chính quyền địa phương và người dân; khẳng định vai trò “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh Dương Hiệp Hòa đã biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, tận tụy của các cá nhân và tập thể Công an xã trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Dịp này, tập thể Công an xã cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đã được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen vì những chiến công xuất sắc trong thời gian qua.