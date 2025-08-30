Công an xã Bình Hiệp xử lý đối tượng trộm gà

(GLO)- Rạng sáng 30-8, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Bình Hiệp phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Cường (SN 1992, trú tại thôn Kiên Ngãi, xã Bình An) điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xe của Cường có chở 1 bao nilon bên trong có 6 con gà. Đối tượng Cường thừa nhận số gà này do mình vừa trộm cắp của người dân trên địa bàn xã Bình An.

Đối tượng Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: ĐVCC

Số gà đối tượng Cường trộm cắp. Ảnh: ĐVCC

Được biết, đối tượng Cường từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp.

Vụ việc đang được lực lượng Công an xử lý theo quy định của pháp luật.