Công an xã Bình Hiệp xử lý đối tượng trộm gà

(GLO)- Rạng sáng 30-8, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Bình Hiệp phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Cường (SN 1992, trú tại thôn Kiên Ngãi, xã Bình An) điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, trên xe của Cường có chở 1 bao nilon bên trong có 6 con gà. Đối tượng Cường thừa nhận số gà này do mình vừa trộm cắp của người dân trên địa bàn xã Bình An.
Được biết, đối tượng Cường từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp.
Vụ việc đang được lực lượng Công an xử lý theo quy định của pháp luật.
(GLO)- Ngày 23-8, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa chuyển giao vụ việc có dấu hiệu sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ.
(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong đó xác định 1 bác sĩ đã nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm hồ sơ tâm thần giả cho giang hồ Tý Cưng trong vụ nổ súng giết người ở Gia Lai.
(GLO)-Ngày 26-8, Công an phường Hoài Nhơn Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đại diện 38 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách và các cơ sở sửa chữa ô tô đang hoạt động trên địa bàn phường.
(GLO)- Sáng 26-8, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 200 phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 tại Trại giam Gia Trung (Bộ Công an).
(GLO)- Chiều 26-8, Công an xã Tây Sơn phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt bị can Thái Viễn Thông (SN 1990, thường trú thôn Kiên Long, xã Bình An, tỉnh Gia Lai) về tội gây rối trật tự công cộng.
(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa đề nghị truy tố 28 bị can trong đường dây "chạy án" ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng. Trong số này có Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979, trú tại phường Pleiku)-nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa (cũ).
(GLO)- Ngày 26-8, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Siu Yir (SN 1964, trú tại thôn Plơi Apa Ama H'Lăk, xã Ia Tul) 20 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
(GLO)- Ngành chức năng phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc gần 40 người dân ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải (nay là phường Quy Nhơn Đông) tố cáo bà N.T.K. (SN 1978, ở thôn Hải Nam) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng từ việc chơi huê hụi.
(GLO)- Chỉ với những tin nhắn ngọt ngào, vài lời hứa hẹn về tương lai... nhiều người nhẹ dạ đã trao niềm tin và tiền bạc để rồi nhận hậu quả cay đắng. Những cú lừa tình kết hợp lừa đầu tư tài chính đang khiến không ít nạn nhân ở Gia Lai rơi vào cảnh trắng tay.
(GLO)- Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã trích xuất hình ảnh và gửi thông báo vi phạm đến chủ ô tô biển kiểm soát 77A-399.52 - phương tiện chạy quá tốc độ 11 lần trong chưa đầy 3 tháng.
(GLO)- Ngày 25-8, cơ quan Công an đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong xảy ra tại Km1647 trên Quốc lộ 14 (thuộc địa phận thôn Tao Chor, xã la Hrú, tỉnh Gia Lai) là do người điều khiển phương tiện thiếu quan sát.
(GLO)- Vào khoảng 1 giờ ngày 24-8, trong quá trình tuần tra trên đầm Thị Nại (thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), Tổ công tác liên ngành phòng-chống khai thác IUU của xã Tuy Phước Đông đã phát hiện và bắt quả tang 1 trường hợp sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản.
(GLO)- Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và mua bán người dưới 16 tuổi, liên quan đến nạn nhân là một bé gái 13 tuổi và một số đối tượng trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an xã Tuy Phước nhanh chóng làm rõ vụ việc ô tô rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn giao thông.
(GLO)- Tối 22-8, tại xã Tuy Phước, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an xã Tuy Phước tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn xã.
(GLO)- Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế của nhà xe T.Q.D. (ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về hành vi dừng xe đón khách ngay giữa đường phố, khiến người dân bức xúc.