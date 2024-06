Công an TP. Pleiku tìm ông Trần Ba vì đi khỏi nơi cư trú sau vụ tai nạn giao thông

Tìm bị hại vụ án Huỳnh Chí Linh lừa “chạy” dự án để chiếm đoạt tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Huỳnh Chí Linh lừa “chạy” dự án để chiếm đoạt tài sản.

Gia Lai: Bắt đối tượng gây án rồi bỏ trốn sang Campuchia (GLO)- Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân (GLO)- Ngày 21-6, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần thứ nhất năm 2024 cho Hội thẩm nhân dân toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắt nữ bị can bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỉ đồng Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ bị can Nguyễn Thị Trang Anh bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỉ đồng, do Công an tỉnh Nam Định triệt phá.

Bắt giam 10 đối tượng trong nhóm 70 thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Đà Nẵng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam 10 đối tượng trong nhóm 70 thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn đường phố.

Tình tiết mới vụ cựu vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỉ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Do cần làm rõ về hành vi của bị cáo Nguyễn Sỹ Tá, cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc, bị cáo buộc lừa đảo 80 tỉ đồng của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, Tòa đã trả hồ sơ điều tra lại.

Bộ Công an kiểm tra kết quả thực hiện công tác Công an tại Gia Lai (GLO)- Từ ngày 19 đến 20-6, Đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 tại Công an tỉnh Gia Lai. Đại tá Mai Xuân Thảo-Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn kiểm tra.

Điện thoại bị kiểm soát, người đàn ông mất trắng 6,4 tỉ đồng Các đối tượng giả danh là công an, gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm dịch vụ công, sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Hiện trường ám ảnh vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Quảng Ngãi Nghi phạm sát hại 4 người ở Quảng Ngãi khai đã sinh sống ở Bà Rịa – Vũng Tàu từ nhỏ, không liên lạc với gia đình anh Tài.

Lĩnh án 19 năm tù vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi (GLO)- Sáng 20-6, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rơ Châm Một (trú tại làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Công an 3 tỉnh phối hợp bắt 2 người nước ngoài chuyên 'hành nghề' đạo chích Công an 3 tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh vừa phối hợp bắt giữ 2 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc đã đột nhập vào công ty ở các khu công nghiệp, cạy phá tủ, ngăn kéo trộm cắp tài sản.

Lãnh án 12 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản (GLO)- Ngày 19-6, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Oanh (SN 1987, trú tại tổ 12, phường Tây Sơn, TP.Pleiku) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (GLO)-Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ Phan Văn Thái (SN 1971, trú tại xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) là đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chủ dự án thủy điện 'công khai phá rừng': Bắt thêm 1 bị can Trưởng ca vận hành của nhà máy thủy điện Tr'hy tại tỉnh Quảng Nam bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên trên địa bàn.

Cựu vụ trưởng thuộc Ủy ban Dân tộc chiếm đoạt 80 tỉ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc bị cáo buộc đã "gạ" ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, mua dự án Núi Cuống ở Quảng Ninh với giá chuyển khoản 80 tỉ đồng song không thực hiện

Đak Đoa: Bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Triệu (SN 2003); Dương Quốc Huy (SN 2002) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời, cho gia đình bảo lãnh đối tượng Huỳnh Ngọc Tý (SN 1992, cùng trú tại xã An Phú, TP. Pleiku).

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (GLO)- Ủy ban nhân dân xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vừa tặng giấy khen cho tập thể Công an xã và thưởng nóng cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

