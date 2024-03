Công an TP. Pleiku phối hợp với 14 Chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam-đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 29-3, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ký kết quy chế phối hợp với các Chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam TP Pleiku trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Hiện nay trên địa bàn TP. Pleiku có 14 chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam, 13 chức sắc là Mục sư quản nhiệm với tổng số 16.346 tín đồ. Trong đó có 15.844 tín đồ là người dân tộc thiểu số, 502 tín đồ là người Kinh.

Trong những năm qua, mối quan hệ phối hợp giữa Công an thành phố và các Chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Để phát động sâu rộng, lan tỏa thói quen, văn hóa, văn minh, tham gia giao thông một cách an toàn trong cộng đồng tín đồ và các tầng lớp Nhân dân.

Tại buổi lễ, Công an TP. Pleiku cùng đại diện 14 Chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam gồm: Giô Suê, Pleiku Roh, Ia Nueng, Kơtu Wâu, Plei Mơ Nú, Pleiku Bông Phun, Pleiku, Plei Bruk Ngol, Ia Lang, Plei Chuet, Plei Khưn, Plei Têng, Plei Thung Dôr và Trà Đa cùng nhau thảo luận, thống nhất ký kết phối hợp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Vận động chức sắc, chức việc và các tín đồ thuộc phạm vi phụ trách, quản lý, chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, trao đổi, cung cấp thông tin, đề xuất những giải pháp, biện pháp, nhằm hạn chế vi phạm và kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa tham gia giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tăng cường phối hợp, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng để lan tỏa sâu rộng thói quen văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông trong cộng đồng tín đồ và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phấn đấu xây dựng TP. Pleiku ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cùng với đó, định kỳ hàng năm, các đội nghiệp vụ Công an TP. Pleiku chủ động phối hợp với các Chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam trực thuộc trên địa bàn thành phố tổ chức hội ý, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế để tham mưu Trưởng Công an thành phố tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng thực hiện năm tiếp theo. Cũng như kịp thời lựa chọn, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.