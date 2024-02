Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại và người liên quan vụ án Trần Thị Thu Trân lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo tìm bị hại và người có liên quan vụ án Trần Thị Thu Trân lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại thị xã An Khê.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án Trần Thị Thu Trân (SN 1980, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2023 tại thị xã An Khê. Trước khi bị bắt, Trần Thị Thu Trân sinh sống tại tổ 8 phường An Phú, thị xã An Khê; nghề nghiệp là giáo viên.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị ai là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, TP. Pleiku; số điện thoại 0694.329.109, hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Trần Văn Thắng, số điện thoại 0379.899.833) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.