Công an tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tại Campuchia

(GLO)- Ngày 7 và 8-4, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, tặng quà lực lượng Công an, quân đội, hải quan thuộc Vương quốc Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2025.

Trong không khí vui tươi, thấm đẫm nghĩa tình, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Rah Lan Lâm gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia). Thiếu tướng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác phối hợp đấu tranh phòng-chống tội phạm giữa Công an 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung và Công an các tỉnh giáp ranh nói riêng.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (bìa phải) tặng quà Công an tỉnh tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Lê Ánh

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng thông tin một số kết quả, thành tựu nổi bật của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy trong lực lượng Công an, đã giải thể Công an cấp huyện, tăng cường cán bộ, chiến sĩ về với cơ sở, gần Nhân dân để thực hiện tốt, hiệu quả hơn chức năng đấu tranh, phòng-chống tội phạm. Thiếu tướng Rah Lan Lâm mong muốn Công an nước bạn tiếp tục quan tâm, duy trì phối hợp với Công an cơ sở Việt Nam trong thời gian tới. Tin tưởng rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì mối quan hệ truyền thống giữa Công an 2 nước, nhất là các tỉnh giáp biên sẽ ngày càng đoàn kết, bền chặt, phát triển.

Đáp lại tình cảm sâu sắc của đoàn công tác, lãnh đạo Công an tỉnh Ratanakiri và Stung treng bày tỏ sự cảm ơn, trân trọng về những hỗ trợ, giúp đỡ của Công an Gia Lai trên nhiều lĩnh vực, nhất là giữ vững tình hình an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới và xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân 2 nước. Đồng thời, lãnh đạo Công an 2 tỉnh bạnkhẳng định mối quan hệ giữa Công an các tỉnh sẽ là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh vững chắc, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

Dịp này, đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 623, Đồn Công an, Chi Cục Hải quan, Trạm Liên hợp Cửa khẩu quốc tế Oyadav (tỉnh Ratanakiri) giáp ranh với Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ). Các bên đã trò chuyện thân mật, mong muốn thường xuyên tiếp xúc, duy trì quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng trong công tác đảm bảo tình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu; đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, kinh tế, ma túy, môi trường, vượt biên trái phép…

Tại tỉnh Stung Treng, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.