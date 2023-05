(GLO)- Ngày 5-5, Ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023 của tỉnh thông tin: Đoàn kiểm tra liên ngành vừa thống nhất xử phạt vi phạm hành chính 6 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh do vi phạm các quy định trong lĩnh vực ATTP. Tổng số tiền xử phạt là 24 triệu đồng.