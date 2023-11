Công an Quảng Nam thông tin vụ bắt phóng viên một tạp chí cưỡng đoạt tiền công ty

(GLO)- Sáng 29-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự xét xử 13 bị can gồm: Rmah Ứt (SN 1973), Siu Vư (SN 2000), Siu Cương (SN 1998), Siu Mươi (SN 2000), Siu Mít (SN 2003), Siu Chiều (SN 2003) và 7 bị can chưa thành niên cùng trú làng Ring (xã Hbông, huyện Chư Sê) về tội “Giết người”.

Ngày 28-11, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Tây (sinh năm 1982), Nguyễn V. Th. Tr. (là con của Tây, sinh năm 2009) về tội “Cướp tài sản”.

(GLO)- Ngày 28-11, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xử phạt ông L.H.T. (SN 1991, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai) có hành vi đăng tải thông tin có nội dung “báo chốt” lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội.

(GLO)-Chiều 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1991, trú tại phường Phù Đổng, TP.Pleiku), cán bộ tín dụng một Ngân hàng thương mại cổ phần ở Gia Lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp cùng Công an H.Phú Lộc, Công an xã Vinh Hiền truy tìm một nghi phạm dùng kéo đâm tử vong bạn nhậu.