Công an Mang Yang quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã điều tra, khám phá 27 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 32 bị can, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tin liên quan Liên tiếp phá án, Công an huyện Mang Yang được thưởng "nóng"

Qua công tác trinh sát, lúc 14 giờ ngày 19-10, Công an huyện Mang Yang bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Tú (SN 1982, trú thôn Mỹ Giang, xã Đak Yă, huyện Mang Yang) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 83,9 gram ma túy đá và heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Tú (tổ 3, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang), lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng bằng kim loại, 5 viên đạn và 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Đây là vụ bắt giữ thu được số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Mang Yang.

Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Tú có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đầu tháng 1-2023, chấp hành xong án phạt tù, Tú trở về địa phương nhưng không có việc làm ổn định. Đối tượng đã vay mượn 50 triệu đồng của người thân rồi mua ma túy từ 1 người ở phía Bắc về sử dụng và bán lại cho con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Còn khẩu súng, Tú mua năm 2021 của 1 đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh để... phòng thân.

Trước đó, ngày 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Võ Minh Duy (SN 1980, trú tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, đầu tháng 8-2023, Công an huyện Mang Yang nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một số đối tượng lạ mặt khống chế việc thu mua sầu riêng giữa các thương lái với chủ vườn. Chúng yêu cầu thương lái phải nộp tiền bảo kê nếu muốn thu mua sầu riêng. Trước tình hình đó, Công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát địa bàn, nắm đối tượng để điều tra, truy xét.

Đến khoảng 14 giờ ngày 21-8, xe ô tô của ông P.N.H. (trú tại tỉnh Đak Lak) đến xã Đak Djrăng thu mua sầu riêng thì bị 3 đối tượng chặn đầu xe đe dọa, uy hiếp, buộc phải gặp Võ Minh Duy đưa tiền bảo kê 1 ngàn đồng/kg sầu riêng mới được thu mua. Ngày 24-8, tại một quán cà phê ở xã Tân Bình, lực lượng Công an đã bắt quả tang Duy đang nhận 20 triệu đồng của ông P.N.H.

Chị H.T.X. (trú làng Hrát, xã Đak Djrăng) phấn khởi cho hay: “Khi biết đối tượng này bị bắt, bà con mừng lắm. Bao nhiêu công sức đổ ra chăm bẵm vườn cây đến vụ thu hoạch, thế mà còn bị đối tượng xấu chèn ép giá cả, gây khó khăn trong việc mua bán nên chúng tôi rất lo lắng, bức xúc. Cảm ơn các đồng chí Công an huyện Mang Yang đã nhanh chóng điều tra, xử lý để người dân yên tâm làm ăn”.

Ông Nguyễn Văn Điệp-Chủ tịch UBND xã Đak Djrăng-cho biết: “Vừa rồi, trên địa bàn xuất hiện các đối tượng bảo kê việc thu mua sầu riêng khiến bà con bức xúc, hoang mang. Lực lượng Công an huyện nhanh chóng bắt giữ đối tượng bảo kê sầu riêng nên bà con rất phấn khởi, yên tâm sản xuất, giữ ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.

Theo thống kê của Công an huyện Mang Yang, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã điều tra, khám phá 27 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 32 bị can (đạt tỷ lệ trên 88,9%). Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra làm rõ. Riêng tội phạm về ma túy, lực lượng Công an đã bắt 7 vụ với 23 đối tượng và đưa đi cai nghiện bắt buộc 3 trường hợp. Ngoài ra, Công an huyện cũng phát hiện, xử lý 36 vụ vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, tham nhũng, môi trường, thu giữ số lượng lớn tang vật gồm pháo, thuốc lá, gỗ và hàng chục xe ô tô, mô tô các loại.

Theo Trung tá Nguyễn Chí Công-Phó Trưởng Công an huyện Mang Yang: Thời gian qua, Công an huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc phòng-chống tội phạm. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng triển khai. Công an huyện cũng đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện và trường học tổ chức lồng ghép tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, tác hại của ma túy, hút thuốc lá với lứa tuổi học sinh.

“Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tuyên truyền, nắm bắt nguồn tin báo quan trọng từ người dân nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ nay đến cuối năm, đặc biệt là trong các ngày lễ quan trọng của tỉnh và Tết Nguyên đán 2024”-Trung tá Công cho biết thêm.