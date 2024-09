Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) truy tìm phương tiện gây chết người

Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự đối tượng giết người tại khu vực chợ Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định nã đối tượng Phạm Văn Sơn (SN 2001, trú tại thôn 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) về tội gây rối trật tự công cộng.

Đường dây cá độ tại TP HCM và Quảng Nam với quy mô hơn 200 tỉ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam bóc gỡ.

Chiều 9-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Phong (SN 1983, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), nguyên Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Prông 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ‘ma’ mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở TPHCM, Bình Dương.

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất mức phạt 100-200 ngàn đồng đối với người điều khiển xe máy thiếu một trong các bộ phận bắt buộc như còi, đèn, gương chiếu hậu…

Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã làm rõ bà Phạm Thị Ngọc Tạnh có hành vi chứa chấp mại dâm tại khách sạn do mình làm chủ và cấu kết, móc nối với một số đối tượng thông qua mạng xã hội để điều động gái bán dâm đến nơi thực hiện hành vi bán dâm.

(GLO)- Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng đã chủ trì hội nghị chuyên đề về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2024 vào chiều 6-9.

Người đàn ông đã sử dụng tài khoảng Tiktok đăng tải các video với nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của tập thể công an của 1 xã.

Công an TP HCM đã cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến vụ bạo hành xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

(GLO)- Ngày 5-9, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học trên địa bàn thị trấn ra mắt 5 mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

(GLO)- Ngày 6-9, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 33 bị can về hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại phường Yên Thế, TP. Pleiku.