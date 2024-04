Công an huyện Đak Đoa: Đấu tranh ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) diễn ra tương đối phức tạp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng trộm cắp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện) cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã đấu tranh, làm rõ 10 vụ/10 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, trong đó có 3 vụ với 5 đối tượng trộm cắp hạt tiêu. Đối tượng trộm cắp chủ yếu là thanh-thiếu niên lười lao động nhưng quen ăn chơi đua đòi và nghiện game. Đặc biệt, một số đối tượng đã có tiền án và nghiện ma túy.

Theo Thiếu tá Tuấn, để xảy ra mất cắp tài sản một phần do sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân. Nhiều vườn rẫy, nhà rẫy không có tường rào che chắn kiên cố nên tạo sơ hở cho các đối tượng trộm cắp tài sản.

Mới đây, gia đình ông L.A.T. (trú tại thị trấn Đak Đoa) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp hạt tiêu ngay tại nhà rẫy thuộc thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa. Sau khi thu hoạch hồ tiêu, ông T. đem phơi tại sân nhà rẫy. Hạt tiêu khô được ông đóng bao để trong nhà rẫy. Sáng 28-3, khi vào rẫy, ông phát hiện 15 kg hạt tiêu đang phơi ở sân và 29,5 kg hạt tiêu khô để trong nhà rẫy “không cánh mà bay”. Ngay sau đó, ông đã trình báo cho cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện) phối hợp với Công an xã Tân Bình tiến hành điều tra, truy xét. Sau đó, đơn vị đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Guữnh (SN 1994), A Dĩu (SN 2002) và A Din (SN 2009, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa) khi đang trên đường đi tiêu thụ số hồ tiêu trộm cắp được tại xã Tân Bình. Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng này khai nhận do không có tiền chơi game nên đã rủ nhau trộm cắp hạt tiêu của gia đình ông T. Hiện 3 đối tượng đã được gia đình bảo lãnh về nhà.

Trước đó, vào ngày 15-3, khi đang thu hái hồ tiêu trong rẫy tại khu vực làng Ngol (thị trấn Đak Đoa), anh V.T.L. (trú tại thôn 4, thị trấn Đak Đoa) phát hiện kẻ gian đột nhập vào sân rẫy lấy trộm 3 bao hạt tiêu tươi với tổng trọng lượng 100 kg. Nhận được tin báo, Công an huyện tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến ngày 24-3, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Cao Văn Thư (SN 1989, trú tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai). Đây là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 20-2-2023. Qua đấu tranh mở rộng, Thư khai nhận: Trước đó, đối tượng đã trộm cắp 1 bao hạt tiêu và 3 bao hạt điều tại huyện Đức Cơ. Thư đã đem số hồ tiêu và điều này bán được hơn 3 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an huyện Đak Đoa đã đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cho người dân. Trong đó, đơn vị chú trọng thông tin thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh giữa các xã nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phạm tội; đồng thời, quản lý chặt các đối tượng đã có tiền án, tiền sự, thanh-thiếu niên hư hỏng, ăn chơi lêu lổng để có biện pháp xử lý kịp thời. Đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền cho các đại lý, cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không thu mua nông sản của các đối tượng lạ, nông sản không rõ nguồn gốc; khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn thì trình báo ngay cho lực lượng Công an.

“Để ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản, bên cạnh sự nỗ lực đấu tranh của lực lượng Công an, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tự bảo vệ tài sản của mình. Khi bị kẻ gian lấy trộm tài sản, người dân phải thông báo ngay cho cơ quan Công an để có biện pháp xử lý kịp thời”-Thiếu tá Tuấn cho biết thêm.