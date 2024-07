Công an Gia Lai và Quảng Ngãi vây bắt nhóm nghi phạm chém người

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Ngày 8-7, theo Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ngãi), Trạm CSGT Đức Phổ đã phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), Công an huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) bắt nhóm nghi phạm có hành vi chém người gây thương tích ở tỉnh Gia Lai chạy trốn qua tỉnh Quảng Ngãi.