Công an Gia Lai truy tìm người bị tố giác Huỳnh Thị Vi Phương

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có quyết định truy tìm người bị tố giác có tên Huỳnh Thị Vi Phương để phục vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo đó, căn cứ yêu cầu giải quyết tố giác về tội phạm của bà Trương Thị Vĩnh (SN 1966, trú tại tổ 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định truy tìm bà Huỳnh Thị Vi Phương sinh ngày 10-11-1983 tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh; căn cước công dân số 064183003358 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp; nghề nghiệp tự do.

Quyết định truy tìm người của Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai). Ảnh chụp màn hình

Nơi thường trú tại 29 Thống Nhất, tổ 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku. Chỗ ở khác tại số 20/12 đường 25, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Bà Huỳnh Thị Vi Phương có cha tên Huỳnh Văn Tuấn, mẹ là Nguyễn Thị Cúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng Huỳnh Thị Vi Phương, thông báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) theo địa chỉ: 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku hoặc qua điều tra viên Vũ Như Thoại (số điện thoại 0971632179).