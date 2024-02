Công an Gia Lai triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm

(GLO)- Ngày 15-2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Theo đánh giá, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các đơn vị, Công an địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Trong 6 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự (giảm 33% số vụ so với cùng kỳ năm 2023). Bên cạnh đó, nhờ triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 chỉ số: số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh lập phương án đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, bắt tay ngay vào công việc, không có tư tưởng “nghỉ xả hơi” sau Tết; rà soát các chỉ tiêu công tác để triển khai đạt hiệu quả tích cực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý I-2024.

Dự báo, sau Tết Nguyên đán, các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, đánh bạc, xâm phạm sở hữu... sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, Công an các cấp cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh, không để tội phạm gia tăng hoạt động; tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Công an địa phương chỉ đạo, quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm lễ tiết, tác phong, kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh Công an nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Kế hoạch số 979 về “Nâng cao hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở”.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; duy trì, thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường kiểm tra, chủ động phòng ngừa trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.