Với những hành động đẹp, tận tụy giúp đỡ người dân, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã nhận được nhiều lá thư cảm ơn đầy ý nghĩa. Đây là động lực tiếp thêm sức mạnh để các cán bộ, chiến s ĩ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai và Công an các địa phương đã tiếp nhận 34 lá thư cảm ơn của người dân, cơ quan, đơn vị gửi đến. Mỗi lá thư là một câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung đều bày tỏ sự cảm ơn chân thành, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Mang Yang nhận được lá thư cảm ơn của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mang Yang vì đã nhanh chóng truy bắt đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của học viên đang theo học tại Trung tâm.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 1-5, Công an huyện Mang Yang tiếp nhận tin báo của em K.T.Y. (SN 2007, học viên của Trung tâm) về việc khoảng 16 giờ cùng ngày, khi em đang ngồi chơi cùng bạn tại vỉa hè trên đường quốc lộ 19 (thuộc tổ 6, thị trấn Kon Dơng) thì có 1 thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy không biển số, đeo khẩu trang đến hỏi mượn điện thoại để gọi cho bạn với lý do điện thoại hết pin. Tin tưởng, em Y. đã đưa điện thoại của mình cho thanh niên này mượn thì bị đối tượng cầm điện thoại lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mang Yang tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng. Đến khoảng 10 giờ ngày 2-5, lực lượng Công an huyện Mang Yang đã xác định Nguyễn Ngọc Quang (SN 2003, trú tại xã Kdang, huyện Đak Đoa) là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của em Y. nên tiến hành bắt giữ.

Cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mang Yang đã viết thư cảm ơn, trong thư có đoạn: Việc làm của lực lượng Công an huyện Mang Yang đã tạo cho các học viên ổn định về mặt tư tưởng, an tâm học tập. Tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm tin tưởng và đánh giá cao trong công tác phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của lực lượng Công an huyện...

Tương tự, vào ngày 26-1, do bất cẩn trong việc trông coi, quản lý tài sản nên anh Nứp (trú xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy (trị giá khoảng 37 triệu đồng). Nhận được thông tin, Công an huyện Mang Yang đã tích cực điều tra và xác định hung thủ của vụ trộm là Am Yưp (SN 1990, trú tại xã Adơk, huyện Đak Đoa). Sau khi nhận lại tài sản, anh Nứp đã viết thư bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Không chỉ tích cực trong công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an các địa phương còn tích cực giúp người dân tìm lại tài sản bị đánh rơi. Điển hình như vụ việc xảy ra vào ngày 31-3, trong quá trình chở khách về tỉnh Gia Lai, khi di chuyển qua địa phận xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tài xế Phạm Xuân Hải (SN 1963, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã làm rơi chiếc ví bên trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng cùng tiền mặt. Khi phát hiện bị mất tài sản, ông Hải đã liên hệ với Công an xã Ia Ma Rơn để xin được hỗ trợ tìm kiếm. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ia Ma Rơn đã tiến hành trích xuất Camera an ninh trên địa bàn để xác định người đã nhặt được chiếc ví. Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an đã tìm được người nhặt ví và trao trả lại toàn bộ tài sản cho ông Hải.

Trong thư gửi đến cơ quan Công an huyện Ia Pa, ông Hải bày tỏ: “ Qua lá thư này, tôi xin được bày tỏ sự biết ơn và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an huyện Ia Pa nói chung và Công an xã Ia Ma Rơn nói riêng. Với sự nhiệt tình, tinh thần phục vụ nhân dân, các đồng chí đã nhanh chóng giúp tôi tìm lại tài sản, không để bản thân tôi bị gián đoạn hành trình…”

Trao đổi với P.V, Trung tá Phạm Quang Long-Đội trưởng Đội Tham mưu (Công an huyện Ia Pa) cho biết: Những lá thư cảm ơn của người dân gửi đến lực lượng Công an cho thấy những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Điều này cũng thể hiện ý thức, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn vì nhân dân phục vụ. Những lá thư này là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ cho lực lượng Công an tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình theo phương châm "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân".