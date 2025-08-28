Cơ sở kinh doanh xăng dầu chủ động phòng ngừa cháy nổ

(GLO)- Với nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ then chốt. Sự chủ động từ cơ sở kết hợp kiểm tra, tập huấn nghiêm túc của lực lượng chức năng đã tạo “lá chắn” bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

Chủ động từ cơ sở

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 310 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 3 cửa hàng trên mặt nước. Tại Cửa hàng xăng dầu số 48 (phường Quy Nhơn), công tác PCCC được triển khai đồng bộ từ bố trí mặt bằng, lắp đặt thiết bị đến huấn luyện nhân viên. Cửa hàng có 5 bể chứa, 8 cột bơm, trạm sạc điện… tất cả được bố trí khoa học, đảm bảo khoảng cách kỹ thuật và phân khu chức năng rõ ràng.

Ngoài việc tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đơn vị còn xây dựng phương án PCCC riêng, định kỳ tổ chức huấn luyện nội bộ để mọi nhân viên đều thành thục thao tác xử lý sự cố. Ông Võ Văn Nhân, Cửa hàng trưởng, chia sẻ: “Chúng tôi xem PCCC là nhiệm vụ sống còn. Do đó, trong quá trình giao dịch, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở khách hàng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định PCCC, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động tại cửa hàng. Với nhân viên, trước khi giao ca phải tiến hành kiểm tra, bàn giao đầy đủ các dụng cụ chữa cháy tại cửa hàng, đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh, loại bỏ các yếu tố có thể gây cháy nổ”.

Diễn tập phương án chữa cháy tại Cửa hàng xăng dầu số 48 (phường Quy Nhơn). Ảnh: K.A

Trong khi đó, tại Cửa hàng 01 thuộc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (phường Diên Hồng), công tác PCCC tại cơ sở luôn được chú trọng. Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra các điều kiện liên quan đến an toàn phòng cháy. Cửa hàng bố trí 10 người trực trong giờ làm việc, 4 người trực ngoài giờ, luôn sẵn sàng đáp ứng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Dương Minh Hải, Cửa hàng trưởng, cho biết: “Mỗi ngày, chúng tôi đều chủ động kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy để kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót có nguy cơ phát sinh cháy nổ; kiểm soát chặt chẽ nguồn nhiệt, nguồn lửa và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở, cũng như tổ chức huấn luyện PCCC thường xuyên cho nhân viên”.

Bên cạnh đó, một số cửa hàng xăng dầu có điều kiện phương tiện PCCC còn hạn chế cũng chủ động bố trí thùng cát, xẻng, chăn tẩm nước, đồng thời cử nhân viên tham gia các lớp huấn luyện do lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) tổ chức.

Siết kiểm tra, rèn luyện kỹ năng PCCC

Cửa hàng xăng dầu là loại hình kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do tồn chứa và phân phối khối lượng lớn nhiên liệu dễ cháy, lại thường xuyên tiếp xúc khách hàng. Nhận thức rõ điều này, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền, huấn luyện đến tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (CA tỉnh), đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất toàn bộ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, chú trọng kiểm tra cơ sở gần khu dân cư, chợ, trường học. Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, việc trang bị và duy trì hoạt động của các hệ thống, phương tiện PCCC.

Bên cạnh kiểm tra, cán bộ PCCC còn trực tiếp hướng dẫn vận hành hệ thống chữa cháy cố định, xử lý sự cố tràn, rò rỉ nhiên liệu và kỹ năng thoát nạn theo từng kịch bản sát thực tế.

Bà Văn Thị Hòa Bình, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 28 (phường Quy Nhơn Bắc) cho hay: “Qua diễn tập, nhân viên nắm rõ quy trình xử lý sự cố rò rỉ, đây là kiến thức rất hữu ích, giúp chúng tôi chủ động và thận trọng hơn khi làm việc”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) đã tổ chức thực tập hơn 170 phương án chữa cháy, 28 phương án cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra trên 200 cơ sở, nhắc nhở và hướng dẫn khắc phục hơn 120 tồn tại. Cùng với đó, 7 đội Cảnh sát PCCC khu vực cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, tổ chức diễn tập thực tế, rèn kỹ năng cho lực lượng PCCC cơ sở.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và ý thức chấp hành của các cơ sở, công tác PCCC tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn từng bước được nâng cao, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.