Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy tìm Cao Thị Khuyên

Tin liên quan Truy tìm người bị tố giác liên quan đến hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh truy tìm Cao Thị Khuyên (SN 1985, trú 01 Trần Văn Ơn, phường Yên Thế, TP. Pleiku) để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm vì hiện không có mặt tại nơi cư trú, nơi làm việc và không rõ đang ở nơi đâu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị cơ quan CSĐT các tỉnh, thành phố, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương phối hợp truy tìm người. Khi thấy người bị tố giác nêu trên, đề nghị thông báo cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Huy Thắng qua số điện thoại 0905244456.