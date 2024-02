Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 1 quân nhân giúp cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo

Bộ Công an xác định ông Trần Văn Toản, giảng viên Khoa Quân chủng Phòng không - Không quân, là một trong những người có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC, cùng 50 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC.

Theo đó, bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng 2 em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và 5 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Thao túng chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 13 người khác bị cáo buộc Thao túng thị trường chứng khoán, 22 người tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 7 người về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Trong vụ án, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt 3.620 tỉ đồng và thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 700 tỉ đồng. Theo đó, ở hành vi này, cơ quan điều tra xác định có một quân nhân liên quan.

Cụ thể, ông Trần Văn Toản, là giảng viên Khoa Quân chủng Phòng không - Không quân (thuộc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng), bị xác định là một trong những đối tượng có "hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 19-2-2024, Cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi và tài liệu trong vụ án này, chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, quá trình giải quyết vụ án, công an còn nhận được đơn của 685 nhà đầu tư tố cáo bị can Quyết và đồng phạm có hành vi thao túng thị trường chứng khoán, đồng thời đề nghị được bồi thường thiệt hại với 6 mã chứng khoán nhóm FLC. Những đơn này đã được Cơ quan điều tra phân loại để giải quyết.

Kết quả xác định các nhà đầu tư mua cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC, không có căn cứ để xem xét giải quyết do không có căn cứ xác định thiệt hại của hành vi thao túng thị trường chứng khoán do cựu chủ tịch FLC và đồng phạm gây ra đối với 5 mã cổ phiếu này theo kết luận giám định của Bộ Tài chính. Đối với các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS, cơ quan điều tra xác định nhóm này là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Faros của bị can Quyết.

Đối với 126 đơn của các cá nhân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của các pháp nhân Tập đoàn FLC, Công ty CP FLC Quy Nhơn Golf & Resort, bị can Trịnh Văn Quyết. Cơ quan điều tra, đã phân loại, chuyển cơ quan điều tra các địa phương để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, có 44 đơn của 33 cá nhân ký hợp đồng đặt mua trái phiếu của Tập đoàn FLC phát hành tháng 12-2021 với giá 10.000 đồng/trái phiếu, lãi 12% năm. Các cá nhân này tố cáo một ngân hàng không xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi bán trái phiếu, bán trái phiếu không đúng đối tượng; Tập đoàn FLC dùng tiền bán trái phiếu không đúng mục đích… Cảnh sát cho rằng việc mua bán cổ phiếu với FLC là giao dịch dân sự, nếu các bên không thỏa thuận, thống nhất được, có thể khởi kiện ra tòa để được giải quyết theo quy định.