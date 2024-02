Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Phối hợp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

(GLO)- Chiều 1-2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ.

Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.



Theo đánh giá, trong năm 2023, lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đã chủ động làm tốt công tác trao đổi, phối hợp xác minh, xử lý thông tin; thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, 3 lực lượng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh phòng-chống tội phạm.

Các đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng nên hiệu quả công tác phối hợp ngày càng được nâng cao.

Qua đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước, không để xảy ra các vấn đề phức tạp, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, các đơn vị đã đánh giá nghiêm túc, khách quan, chính xác kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và thống nhất một số công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng trong năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng cần phối hợp chặt chẽ hơn nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, đấu tranh phòng-chống tội phạm và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, 3 lực lượng cần làm tốt công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; phối hợp chặt chẽ trong công tác giao quân năm 2024...

Các lực lượng tuyệt đối không để địch có cơ hội lợi dụng kích động, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân, đặc biệt là trước, trong và sau dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và Tết Nguyên đán 2024.