Công an TP HCM đã tạm giam Lê Văn Bậm do có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi ngược đãi, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng ma túy.

(GLO)- Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa cho biết đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Lê Minh Long (SN 1997, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đây là nghi phạm giết người, cướp tài sản tại tiệm Spa Hương Rosa (phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

(GLO)- Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), chỉ tính từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 44 vụ sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại hơn 14,7 tỷ đồng. Lực lượng Công an đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống loại tội phạm này.

(GLO)- Sáng 27-3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an TP. Pleiku tuyên truyền An toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự và phòng-chống pháo nổ cho hơn 1.200 học sinh và giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám.