(GLO)- Trong 2 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 18 ca tử vong do dại và nghi dại ở 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 10 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại Gia Lai, ghi nhận 1 ca tử vong do dại tại huyện Chư Sê.