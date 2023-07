Chư Sê: 142 Công an viên, bảo vệ dân phố bồi dưỡng nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ

Tin liên quan Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về quản lý lao động người nước ngoài; tăng phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố

Tham gia tập huấn có 105 Công an viên thôn, làng và 37 thành viên ban Bảo vệ dân phố trên địa bàn huyện. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 24 đến 28-7. Nội dung tập huấn tập trung các chuyên đề: Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kỹ năng tiếp xúc với nhân dân; vai trò, trách nhiệm của Công an viên trong việc hỗ trợ công tác quản lý đối tượng thi hành án hình sự tại cơ sở và tái hoà nhập cộng đồng; phương pháp giải quyết các vụ việc phạm pháp xảy ra tại địa phương; công tác đảm bảo an ninh, dân tộc, tôn giáo và các vấn đề xã hội khác ở cơ sở; kinh nghiệm đấu tranh với các cuộc biểu tình, gây rối mất an ninh trật tự.

Thông qua chương trình tập huấn giúp lực lượng Công an viên ở các thôn, làng; bảo vệ dân phố nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ và kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc thường xảy ra tại địa bàn. Đây cũng là dịp để lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.