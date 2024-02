Chư Păh: Xe ô tô tông 3 xe máy, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe ô tô BKS 82D-002.28 do ông Nguyễn Văn Hẹ (SN 1960, trú xã Đak Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Kon Tum đi Gia Lai. Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với 3 xe máy, gồm: BKS 81B1-033.85 do anh Trần Công Luận (trú phường Tây Sơn, TP. Pleiku) điều khiển đến địa phận trên dừng vào lề đường để xem hoa; 81X1-012.31 do ông Nguyễn Văn Tường (thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) điều khiển đến địa phận trên dừng xe vào lề đường để xem hoa; 81X1-051.04 do anh Phan Tiến Anh (thôn 7, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) điều khiển dừng xe vào lề đường và ngồi trên xe máy để xem hoa.

Hậu quả, ông Phan Tiến Anh bị gãy xương cẳng chân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Binh đoàn 15; ông Nguyễn Văn Tường bị chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 15, sau đó tử vong tại Bệnh viện.