Chủ nhân trái mít khổng lồ hơn quả giữ kỷ lục thế giới, tiết lộ điều bất ngờ

Theo đó, hình ảnh và clip về trái mít "khủng” nói trên được anh Phạm Thành chia sẻ lên trang mạng xã hội cá nhân, với dòng trạng thái: "Mình không chỉnh cân tẹo nào nhé. Mít ta mà 55 kg, có hiếm không cả nhà. Mình nhận 38 kg vẫn thua kèo".

Nội dung clip ghi lại cảnh một người đàn ông chật vật ôm quả mít khổng lồ đem cân. Tuy nhiên, vì quả quá to, phải nhờ sự hỗ trợ của nhiều người xung quanh để cân an toàn. Kết quả cân với sự chứng kiến của nhiều người xung quanh cho thấy quả mít nặng 54.5 kg khiến ai xem cũng thích thú, bất ngờ.

Clip về quả mít nhanh chóng nhận về gần 8 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn bình luận, chia sẻ khắp các trang mạng. Cư dân mạng xôn xao, tò mò về độ thực hư cân nặng quả mít. Cũng có người trầm trồ, nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy quả mít to đến vậy, mong chính chủ sớm đăng clip bổ quả mít để thỏa mãn tò mò.

Tài khoản Phan Luyen bày tỏ: "Quả nhà tôi 21 kg đã thấy to lắm rồi. Quả này vào kỷ lục rồi!". "Trái mít chia cho cả làng vẫn chưa hết", nickname Diễm Thanh bình luận. Tài khoản Nguyễn Hằng A thì thích thú: "Tôi cao 1,6 m, nặng 46 kg. Tui thua cả quả mít hả ta?".

Chủ nhân quả mít nói gì?

Anh Phạm Thành, chính chủ clip cho biết quả mít thuộc sở hữu của chú anh, ông Phạm Văn Thiệu, ngụ P.Nhị Châu (TP.Hải Dương). Quả mít được trồng trong vườn nhà của ông Thiệu và hôm cắt quả mít là ngày 30.6, có sự chứng kiến của nhiều người thân, hàng xóm.

Liên lạc với ông Thiệu, ông khẳng định quả mít thuộc sở hữu của mình, có cân nặng là 54,5 kg, hoàn toàn không qua chỉnh sửa cân. Ông nói rằng sống hơn 60 năm trên đời, đây là lần đầu tiên ông thấy quả mít to và nặng đến vậy.

Theo lời kể của người đàn ông, đây là loại mít dai được ông trồng trong khuôn viên nhà cách đây 8 năm và năm thứ 5 bắt đầu cho trái. Ông kể năm đầu tiên, mít cho 2 trái, trái to nhất đã nặng gần 37 kg. Đến năm thứ 2, mít cho 9 trái, cân nặng dao động từ 23 - 25 kg. Năm nay là năm mít cho trái to nhất, là trái mà ông vừa thu hoạch. Ngoài ra còn 4 trái mít ra trái muộn hơn, nhỏ hơn đang còn trên cây.

"Chế độ chăm sóc cũng bình thường, không có gì đặc biệt, tôi nghĩ mít to như vậy là do giống mít. Tôi trồng 3 cây mít trong vườn nhà nhưng chỉ có cây này là cho quả to, 2 cây còn lại quả to nhất cũng chỉ hơn 10 kg. Cây mít cho quả khủng gốc chỉ to hơn bắp đùi người", ông Thiệu nói.

Chủ nhân cây mít cho biết mít nhà trồng có mùi thơm nhẹ, vị ngọt, múi vàng, dày, ăn ngon. Ông nói nhiều người hỏi mua quả mít, nhưng ông quyết không bán. Hiện ông giữ quả mít trong nhà chờ đến khi chín và dự định sẽ bổ quả mít chia cho người thân, hàng xóm mỗi người một ít.

Tính đến nay, quả mít nặng nhất thế giới được tổ chức Guinness Worldrecords công nhận vào ngày 23.6.20216 là trái mít Artocarpus nặng 42,72 kg được trồng ở ở Pune, Maharashtra, Ấn Độ. Quả mít khổng lồ của Ấn Độ có chiều dài 57,15 cm và có chu vi 132,08 cm.

Đến năm 2023, kỷ lục trên bị xô đổ nhưng chưa được công nhận kỷ lục khi quả mít nặng nhất thế giới nặng bằng một thiếu niên đang lớn đã được phát hiện ở Bangladesh. Với trọng lượng 114 pound (khoảng 51,7 kg), quả mít khổng lồ này vượt xa kỷ lục Guinness thế giới hiện tại. Trái mít đó đã được bán với giá khoảng 6 bảng Anh tại một khu chợ ở ngoại ô Kolkata.