Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- T hời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Một số hồ vượt mực nước dâng

Khác với các xã khu vực phía Đông, hơn 2 tháng nay, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã vào cao điểm của mùa mưa cao nguyên. Đây là giai đoạn các công trình thủy lợi, hồ chứa lớn vừa tích nước theo dung tích thiết kế, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mùa mưa năm nay tại các xã phía Tây đến sớm, tạo thuận lợi để đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, hồ chứa lớn chủ động tích nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, đến thời điểm này, trong số 17 hồ chứa lớn do đơn vị quản lý, có một số hồ chứa đã vượt mực nước dâng theo dung tích thiết kế qua tràn tự do như: Biển Hồ B, Tân Sơn (xã Biển Hồ); Tầu Dầu 2 (xã Đak Pơ); Ia Hrung (xã Ia Hrung); Hà Ra Nam, Hà Ra Bắc (xã Hra)…

Các hồ còn lại lượng nước tích trữ đều đạt 70-90% dung tích. Ngoài ra, mực nước tại 28 đập dâng cũng đã vượt tràn tự do theo thiết kế xây dựng.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Chí Công - Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Chư Păh-Ia Grai - cho biết: Chi nhánh đang quản lý 3 hồ chứa lớn gồm Biển Hồ B, Tân Sơn và hồ Ia Hrung. Năm nay, mùa mưa đến sớm và tập trung trong tháng 5 và tháng 6. Nhờ vậy, đến nay, lượng nước tại hồ Tân Sơn và Biển Hồ B đã vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024.

Để đảm bảo an toàn cho các công trình, từ đầu mùa mưa, Chi nhánh đã cử lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các hồ. Đồng thời, chủ động phối hợp với các xã chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phòng-chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó để bảo vệ các công trình thủy lợi vượt lũ an toàn trong mùa mưa năm nay.

Chủ động giải pháp bảo vệ công trình

Khu vực phía Tây tỉnh hiện có 352 công trình thủy lợi phục vụ tưới cho các loại cây trồng chủ lực như cà phê, lúa nước và cung cấp nước sinh hoạt tại một số địa phương.

Hầu hết công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng từ 20-30 năm trước nên nhiều hạng mục đã xuống cấp. Trong khi đó, nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, vận hành. Vì vậy, chủ động bảo vệ các hồ chứa thủy lợi ở khu vực phía Tây tỉnh trong mùa mưa lũ năm nay là ưu tiên hàng đầu.

Xã Biển Hồ có 2 hồ thủy lợi lớn gồm Biển Hồ B và Tân Sơn. Hiện nay, lượng nước đã vượt tràn tự do. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân, UBND xã Biển Hồ đã chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu cũng như vật tư, máy móc, rọ đá và trang thiết bị phòng-chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cùng với đó, phối hợp với Công ty kịp thời điều tiết lưu lượng nước qua tràn phù hợp, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến vùng hạ du và lân cận; lập các nhóm Zalo ở các thôn, làng để nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra.

Mực nước hồ chứa Biển Hồ B đã qua tràn tự do. Ảnh: N.D

Trước những dự báo của cơ quan chuyên môn về diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ các công trình trong mùa mưa lũ.

Theo đó, Công ty đã kiện toàn Ban Chỉ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị. Xây dựng kế hoạch bổ sung vật tư, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ phòng-chống thiên tai năm 2025 như: bao tải, dây thừng, loa cầm tay, đá hộc, phao cứu sinh, hóa chất diệt mối, dầu diezen, xăng, máy phát điện, xe máy múc… tại các chi nhánh trực thuộc.

Ông Phan Phước Thiện - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai - cho biết: Để chủ động ứng phó khi có mưa lũ xảy ra tại các công trình thủy lợi, từ cuối tháng 4-2025, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình hồ chứa lớn.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời chỉ đạo các chi nhánh kiểm tra xử lý những công trình tiềm ẩn rủi ro và có giải pháp bảo vệ an toàn.

Ngoài ra, tất cả hồ chứa đều chuẩn bị sẵn sàng vật tư, máy móc và nguồn nhân lực tại chỗ để sẵn sàng huy động khi cần thiết. Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa công trình thủy lợi Ayun Hạ và Ia Mlá đã được các cấp, ngành phê duyệt, tránh ngập úng vùng hạ du.

Thường xuyên quan trắc cập nhật số liệu, thông báo sớm trong trường hợp cấp thiết đến người dân vùng hạ du để chủ động ứng phó; tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ tại các công trình theo phương châm "4 tại chỗ"...

Riêng công trình Ia Ring, đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn. Xây dựng quy chế phối hợp phòng-chống thiên tai với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã Chư Sê, Bờ Ngoong…

Tại hồ chứa Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh), nước bắt đầu qua tràn tự do. Ảnh: N.D

“Đến thời điểm này, hầu hết công trình do Công ty quản lý đang vận hành đảm bảo an toàn, lượng nước tích trữ trong các hồ đều đạt so với dung tích thiết kế. Trước dự báo, cảnh báo của cơ quan chuyên môn, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để sẵn sàng ứng phó, quyết tâm đảm bảo các công trình đều vượt lũ an toàn trong mùa mưa năm nay”- ông Thiện thông tin thêm.