(GLO)- Trên cơ sở kiểm tra, rà soát, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) chủ động xây dựng phương án sửa chữa, gia cố các công trình thủy lợi để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Trên địa bàn thị xã An Khê có 175 hồ, bàu, đập; 43,6 km kênh mương cấp nước tưới. Cùng với chức năng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, hệ thống bàu, đập, hồ chứa còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết, thoát lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, cân bằng môi trường sinh thái. Nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình trong mùa mưa bão, từ năm 2023 đến nay, tỉnh hỗ trợ 20 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hồ Hòn Cỏ (xã Song An) và đập Bàu Dồn (xã Thành An).

Bên cạnh đó, thị xã đã đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng để tu sửa, bảo dưỡng, gia cố công trình bàu Quỳnh (phường An Phước), bàu Cây Da, bàu Hộ (xã Xuân An), hồ Bàu Lớn Sình và hồ Bàu Làng (xã Cửu An).

Bà Phan Thị Mỹ Tho-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Điền Bắc (xã Cửu An) cho biết: Hồ Bàu Làng cung cấp nước tưới cho 12 ha lúa 2 vụ và một số diện tích hoa màu. Năm 2019, sau khi phát hiện phần thân bờ hồ đã xuống cấp, thị xã đã cho đắp đất gia cố.

Đến năm 2023, UBND thị xã phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Bàu Làng với các hạng mục: đắp nâng cao bờ hồ, xây dựng tràn xả lũ, nối cống lấy nước phía thượng lưu, nạo vét, mở rộng lòng hồ để tăng lượng nước tích trữ phục vụ sản xuất, đồng thời điều tiết nước trong mùa mưa lũ.

Còn bà Nguyễn Thị Phúc-Chủ tịch UBND xã Cửu An thì cho hay: Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã về công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa bão, xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ và triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an toàn hồ, bàu, đập trên địa bàn, nhất là các công trình xung yếu hoặc công trình xuống cấp.

“Năm 2023, địa phương được thị xã đầu tư 3,5 tỷ đồng nâng cấp công trình hồ Bàu Lớn Sình và hồ Bàu Làng. Đây là 2 hồ có dung tích nước lớn của xã. Sau khi nâng cấp, các công trình đã đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực phòng-chống thiên tai của địa phương”-bà Phúc nói.

Đầu năm 2023, UBND phường An Phước đề xuất thị xã đầu tư 500 triệu đồng để nạo vét, gia cố bờ đập, xây dựng cống lấy nước, tràn xả lũ tại bàu Quỳnh. Ông Lương Trung Dũng-Chủ tịch UBND phường-thông tin: Bàu Quỳnh có tổng diện tích mặt nước gần 8.000 m2 xây dựng đã lâu. Bờ bàu dài 184 m, sau khi gia cố, bờ bàu nâng cấp mở rộng thành 5 m, rộng hơn bờ cũ 2 m, đảm bảo chắc chắn cho công trình và tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi.

“Từ nay tới cuối năm, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát tất cả 34 công trình ao, hồ, bàu, đập trên địa bàn; chủ động chuẩn bị phương án, vật tư liên quan sẵn sàng ứng phó khi mưa bão xảy ra. Đối với các hộ dân có ao nuôi cá, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động kiểm tra các bờ ao, bờ cống, tu bổ bảo đảm tài sản, công trình trong mùa mưa bão”-ông Dũng nêu giải pháp.

Ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-thông tin: Các ao, bàu, đập, hồ chứa nước trên địa bàn thị xã có quy mô nhỏ, phần lớn kết cấu bằng đất và được xây dựng từ thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát và đôn đốc thi công sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.