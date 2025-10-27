“Chiến dịch Choáng ngợp” của Nga khiến bộ chỉ huy Ukraine rơi vào hỗn loạn

(GLO)- Một chiến dịch quân sự được mô tả là “chưa từng có tiền lệ” đang khiến Kiev rung chuyển. Chỉ trong một đêm, hàng loạt UAV và tên lửa Nga đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu, trong khi Tổng thống Vladimir Putin thân chinh thị sát trung tâm chỉ huy, phát đi thông điệp “mở lối cho đầu hàng”.

Làn sóng tấn công chưa từng có tiền lệ

Kiev đang trải qua một đêm chưa từng có trong hai năm chiến sự. Theo Đài TST (Nga) ngày 27-10, quân đội Nga đã phát động “Chiến dịch Choáng ngợp” (tiếng Nga: Operation Oshhelomleniye) với các đợt tấn công đồng loạt trên nhiều hướng, được mô tả là quy mô lớn nhất kể từ đầu năm 2025.

Nga đang tấn công ác liệt trên mọi mặt trận. Ảnh: TST

Trong bản tin phát buổi sáng, TST nhấn mạnh chiến dịch này tập trung vào ba khu vực chính: Donetsk, Kharkov và Kiev với hàng trăm UAV và tên lửa hành trình được phóng đi chỉ trong vài giờ. Các vụ nổ dồn dập khiến hệ thống phòng không Ukraine rơi vào tình trạng “quá tải”, trong khi nhiều khu vực thủ đô chìm trong khói lửa.

Theo Military Chronicle, mục tiêu của Nga không chỉ là hạ tầng quân sự mà còn nhắm vào chuỗi hậu cần là các nút đường sắt, kho nhiên liệu và trạm biến áp. Đây là những mắt xích then chốt giúp Ukraine duy trì tiếp tế cho tiền tuyến.

Phương pháp tấn công được mô tả là “làn sóng điểm + điều chỉnh”: UAV trinh sát xác định mục tiêu, sau đó pháo binh và tên lửa khai hỏa theo tọa độ được cập nhật liên tục. Cách làm này giúp Nga vừa bảo đảm độ chính xác, vừa giảm chi phí so với việc sử dụng ồ ạt vũ khí dẫn đường đắt tiền.

Tại Kiev, các đợt tấn công đã khiến nhà máy radio Kiev và nhà máy nhiệt điện TETS-6 (quận Desnyansky) hư hại nặng. Một số nguồn tin từ Ukraine thừa nhận thành phố bị ảnh hưởng điện diện rộng, song chưa công bố số thương vong.

Giới quan sát cho rằng việc Nga lựa chọn tấn công cả các khu công nghiệp cho thấy chiến dịch mang tính tổng lực, vừa nhằm làm tê liệt năng lực công nghiệp quốc phòng, vừa tạo cú sốc tâm lý trong lòng Kiev-nơi được xem là trung tâm thần kinh của toàn bộ hệ thống chỉ huy Ukraine.

Ông Putin thị sát trung tâm chỉ huy, lời kêu gọi đầu hàng được phát đi

Giữa lúc các trận đánh diễn ra ác liệt, hình ảnh Tổng thống Vladimir Putin xuất hiện tại một trung tâm chỉ huy của Tập đoàn quân hợp nhất đã gây chú ý mạnh. Chuyến thị sát sáng 26-10, theo RIA Novosti, được mô tả là mang tính “chỉ đạo chiến trường trực tiếp”.

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. Ảnh: TST

Trong cuộc họp cùng Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy chiến dịch, ông Putin được báo cáo chi tiết về tình hình ở hai hướng Kupyansk và Krasnoarmeysk (Pokrovsk), nơi Nga tuyên bố có hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị “khóa chặt” trong các túi vây. Nguồn tin này chưa được Kiev xác nhận, song nó tạo nên bối cảnh cho lời kêu gọi đặc biệt: mở hành lang an toàn cho những người muốn buông súng.

Theo bản ghi được truyền thông Nga đăng tải, Tổng thống Putin đã “ra chỉ thị nóng”, yêu cầu các lực lượng Nga “tiếp tục chiến dịch theo kế hoạch, giảm thiểu tối đa thương vong, bảo đảm an toàn cho dân thường và tạo điều kiện để binh sĩ đối phương đầu hàng nếu họ chọn con đường đó”.

Phóng viên chiến trường Nga gọi đây là “tối hậu thư mềm”: kết hợp giữa sức ép quân sự và lời mời mang tính nhân đạo. Một số chuyên gia nhận định thông điệp này vừa là chiêu thức tâm lý nhằm làm tan rã tinh thần kháng cự, vừa là nỗ lực xây dựng hình ảnh Nga “tôn trọng sinh mạng đối phương” trước công luận quốc tế.

Đáng chú ý, ngay sau khi nhận báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu, ông Putin cũng nghe báo cáo về việc thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik-loại vũ khí trang bị lò phản ứng hạt nhân, có tầm bay tới 14.000 km. “Đây là bảo đảm cho khả năng răn đe chiến lược của Nga”- ông nói.

Giới phân tích cho rằng, việc công bố Burevestnik cùng thời điểm với “Chiến dịch Choáng ngợp” là thông điệp kép: vừa răn đe chiến lược, vừa củng cố vị thế tâm lý. Moscow muốn chứng minh họ có thể kiểm soát cục diện cả ở cấp chiến thuật lẫn chiến lược từ chiến trường Donetsk đến bàn cờ hạt nhân toàn cầu.

Tác động chiến trường và thông điệp chính trị song hành

Truyền thông Nga cho biết, chiến thuật “làn sóng điểm” đã giúp Moscow duy trì cường độ tấn công mà không phải tiêu hao kho vũ khí đắt tiền. Các UAV FPV và bom KAB được sản xuất hàng loạt đang trở thành vũ khí chủ lực trong các trận đánh đô thị.

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: UP

Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định họ vẫn kiểm soát các tuyến phòng thủ trọng yếu và tiếp tục phản pháo dữ dội ở miền Đông. Kyiv Independent dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, “các lực lượng phòng thủ vẫn giữ vững vị trí”, dù thừa nhận các khu công nghiệp quanh Pokrovsk chịu thiệt hại đáng kể.

Giữa làn khói chiến sự, một hiệu ứng truyền thông bất ngờ lan rộng: mạng xã hội Nga chia sẻ lại phát ngôn cũ của ca sĩ Ukraine Olga Polyakova, người từng tuyên bố “ngày 26-10-2025 sẽ là ngày hòa bình”. Khi các thông tin về chiến dịch và lời kêu gọi đầu hàng trùng khớp thời điểm này, nhiều bình luận viên Nga ví von rằng “ngày hòa bình” ấy có thể đến theo cách… bất ngờ nhất.

Từ góc nhìn chính trị, chuyến thị sát của ông Putin cùng lời kêu gọi đầu hàng là bước đi mang ý nghĩa kép. Một mặt, nó khẳng định năng lực kiểm soát chiến trường và ý chí tiếp tục chiến dịch đặc biệt tới cùng. Mặt khác, nó tạo đòn bẩy ngoại giao hướng ra bên ngoài, cho thấy Moscow sẵn sàng “mở cửa” nếu Kiev chịu hạ vũ khí.

Dẫu vậy, giới quan sát phương Tây nhận định rằng những tuyên bố về hành lang đầu hàng khó có tác dụng thực tế nếu không có bảo đảm quốc tế. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng chiến dịch mới của Nga là “phép thử” cả về năng lực tác chiến lẫn sức chịu đựng của Ukraine trong mùa đông tới, khi nguồn viện trợ phương Tây đang chậm lại.

Từ đó có thể thấy, “Chiến dịch Choáng ngợp” không chỉ là trận đánh trên mặt đất, mà còn là cuộc đọ sức về tâm lý, chiến lược và niềm tin. Nếu Kiev vượt qua được cơn bão này, cán cân chiến trường vẫn có thể được giữ nguyên. Ngược lại, nếu tinh thần và hệ thống chỉ huy sụp đổ, bước ngoặt lớn có thể xảy ra không chỉ trên chiến tuyến, mà cả trong bàn cờ ngoại giao mùa đông năm 2025.