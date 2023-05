Tin liên quan Chỉ số thương mại điện tử tỉnh Gia Lai năm 2023 tăng 2 bậc

Chỉ số TMĐT tăng 3 năm liên tiếp

Năm 2023, chỉ số TMĐT của Gia Lai đạt 13,6 điểm, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với năm 2022, tăng 6 bậc so với năm 2021) và xếp thứ 3/5 tỉnh Tây Nguyên (sau Lâm Đồng và Đak Lak). Chỉ số TMĐT được tổng hợp từ 3 chỉ số thành phần với trọng số lần lượt là: chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin (chiếm 20%); chỉ số giao dịch TMĐT giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (chiếm 40%); chỉ số giao dịch TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (chiếm 40%).

Trong đó, chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh hiện đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố (giảm 4 bậc so với năm 2022, xếp thứ 3/5 tỉnh Tây Nguyên, sau Lâm Đồng và Đak Lak); chỉ số giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp đứng thứ 34/63 (giảm 9 bậc so với năm 2022, xếp thứ 3/5 tỉnh Tây Nguyên, sau Lâm Đồng và Đak Lak); chỉ số giao dịch doanh nghiệp với người tiêu dùng đứng thứ 39/63 (tăng 7 bậc so với năm 2022, đứng đầu các tỉnh Tây Nguyên).

Theo đánh giá của ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương, kết quả này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của ngành chức năng để từng bước đưa chỉ số TMĐT của tỉnh xếp vào nhóm trung bình cả nước. Kết quả trên cũng cho thấy, TMĐT phát triển rất khả quan.

Quá trình phát triển TMĐT chuyển dần từ giai đoạn hình thành, tạo lập hạ tầng sang phổ biến rộng rãi và đang từng bước đi vào cuộc sống. Các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện chuyển đổi số để tăng năng suất hoạt động, hiệu quả quản lý. Hoạt động đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; hạ tầng logistics, dịch vụ chuyển phát và giao hàng chặng cuối hỗ trợ TMĐT ngày càng được quan tâm phát triển. Các cơ quan, ban ngành tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào mọi hoạt động, quản lý của đơn vị. 100% doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế điện tử; việc sử dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các hoạt động của đơn vị được chú trọng.

Tiếp tục nâng cao chỉ số TMĐT

Ông Nguyễn Văn Thành-Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT (Cục TMĐT và Kinh tế số, Bộ Công thương) cho biết: Việt Nam có tốc độ tăng trưởng về phát triển TMĐT đứng thứ 6 trên thế giới. Cả TMĐT nội địa và TMĐT xuyên biên giới năm 2022 đều tăng trưởng 16% so với năm 2021, đạt hơn 16 tỷ USD. Trên thực tế, doanh số bán hàng trên các sàn TMĐT tăng mạnh và chiếm tỷ lệ lớn chủ yếu là ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, còn lại 61 tỉnh, thành chỉ chiếm khoảng 1/3. Trong đó, doanh số bán hàng trên các sàn TMĐT ở Gia Lai cực kỳ hạn chế. Nhiều người bán đã xây dựng các gian hàng trên sàn TMĐT nhưng lại chưa thực sự quan tâm đến việc bán hàng đa kênh.

“Để TMĐT bứt phá trong thời gian tới cần có sự hỗ trợ trọng điểm cho doanh nghiệp. Ngoài hạ tầng “cứng” thì phải có hạ tầng “mềm”, có cơ chế, chính sách ưu đãi để doanh nghiệp quan tâm hơn đến ứng dụng TMĐT vào hoạt động, từ đó tạo thuận lợi cho TMĐT phát triển”-ông Thành nêu giải pháp.

Năm 2022, tỷ trọng doanh thu TMĐT trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh ước đạt 7%, còn năm 2020 chỉ đạt 4%. Toàn tỉnh có khoảng 14% doanh nghiệp có website riêng để giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm và bán hàng; 20% doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT, mạng xã hội...

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, chỉ số TMĐT của Gia Lai thuộc nhóm trung bình cả nước, theo Giám đốc Sở Công thương, tỉnh cần tập trung nâng cao cả 3 chỉ số thành phần, đặc biệt là chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin; chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Sở Công thương sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ mỗi năm 60-80 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn xây dựng website, phần mềm ứng dụng TMĐT. Bên cạnh đó, mỗi năm hỗ trợ khoảng 10-20 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia giới thiệu và mua bán sản phẩm, hàng hóa trên các sàn TMĐT uy tín như: Sendo, Lazada, Tiki, Shopee....

Sở cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về TMĐT nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng TMĐT để phát triển thương hiệu và kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp; kỹ năng về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trên môi trường số. Đồng thời, Sở phối hợp với Cục TMĐT và Kinh tế số xây dựng phần mềm hội chợ triển lãm giúp đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm chủ lực của tỉnh trên các nền tảng TMĐT xuyên biên giới, giúp các doanh nghiệp cập nhật thông tin nhanh chóng, nâng cao hiệu quả trong việc quảng cáo sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; phối hợp với các ngân hàng thương mại, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; phối hợp cơ quan quản lý thuế tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng ứng dụng các dịch vụ trên nền tảng di động, ứng dụng chữ ký số, thực hiện hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, Sở Công thương sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ logistics hỗ trợ cho lĩnh vực thương mại, xuất-nhập khẩu, trong đó có TMĐT phát triển trong thời gian tới.