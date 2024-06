Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phù Đổng tích cực làm theo lời Bác

Bên chiếc máy tính đặt sát cửa sổ phòng làm việc của mình, anh Nguyễn Đức Mão chăm chú xây dựng kế hoạch nhiệm vụ quốc phòng địa phương để tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường. Tạm dừng công việc, tiếp chuyện chúng tôi, anh Mão hồ hởi khoe: Năm 2021, anh chuyển công tác về phường Phù Đổng giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường. Chưa kinh qua nhiệm vụ này nên có phần lo lắng nhưng được sự động viên, giúp đỡ của lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku và Đảng ủy, UBND phường cùng các anh em trong đơn vị, anh tự tin hơn trong công việc. “Nhiều đêm tôi thức trắng suy nghĩ giải pháp phù hợp để tham mưu cho phường và thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tôi cũng tham khảo ý kiến anh em trong Ban về giải pháp đóng góp để triển khai trong thực tiễn công tác. Từ đó tôi xây dựng kế hoạch sao cho phù hợp với địa bàn, tiến trình biểu cho đúng các đối tượng. Hệ thống bài giảng và mô hình học cụ huấn luyện cũng được tôi chuẩn bị chu đáo”-anh Mão thổ lộ.

Sự tận tụy anh Mão đã mang lại cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Phù Đổng những kết quả nổi bật. Từ năm 2021 đến nay, chất lượng huấn luyện của lực lượng dân quân phường từng bước được nâng lên và công tác sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác dần đi vào nề nếp. Công tác phối hợp với lực lượng Công an phường bảo đảm an ninh trật tự xã hội, an ninh chính trị được triển khai chặt chẽ, đạt hiệu quả tích cực. Nổi bật là trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, lực lượng dân quân phường tích cực tham gia các chốt kiểm soát, bảo vệ khu cách ly, chuẩn bị cơ sở vật chất và phục vụ ăn ở cho công dân cách ly trên địa bàn, không xảy sự việc ngoài ý muốn. 4 năm qua, độ tuổi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và giao nhận quân luôn đạt 100% chỉ tiêu được giao. Riêng năm 2024, có 13/13 công dân ở phường lên đường nhập ngũ, đạt yêu cầu cao về chất lượng tân binh. Một trong sáng kiến thiết thực từ anh Mão và đang được phường Phù Đổng triển khai là tặng sổ tiết kiệm cho tân binh nhập ngũ. Mỗi tân binh được tặng 1 giấy khen và cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng. Số tiền dù nhỏ nhưng giá trị tinh thần lớn đối với các tân binh cùng gia đình.

Một thành tích nổi bật khác của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phù Đổng là làm tốt công tác dân vận. Anh Mão đã cùng với lực lượng dân phòng tham gia hàng trăm ngày công sửa chữa nhà cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, phòng-chống thiên tai, khơi thông hệ thống kênh mương và phát quang các con đường trên địa bàn phường. Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng với Chỉ huy trưởng triển khai hiệu quả mô hình “Nhận giúp đỡ hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường” và tích cực tham gia hoạt động từ thiện, hiến máu nhân đạo. “Phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn đơn vị thường xuyên giúp dân, hiến máu nhân đạo. Từ năm 2022 đến nay, chúng tôi còn nhận giúp đỡ 3 gia đình khó khăn. Hiện có 1 gia đình đã vươn lên được nghịch cảnh từ sự giúp đỡ của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi đang giúp đỡ 2 gia đình với số tiền 500 ngàn đồng/tháng. Ngoài kêu gọi anh em trong đơn vị tích cực hưởng ứng, tôi còn vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí để thực hiện mô hình nhân đạo với số tiền đã thực hiện gần 10 triệu đồng. Tôi cũng đang kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ để duy trì mô hình này”-anh Mão chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Bích Nga (trú tổ dân phố 6, phường Phù Đổng) tâm sự: “Chồng tôi từng tham gia lực lượng dân quân phường. Mấy năm nay, bệnh tật triền miên nên anh ấy thôi không tham gia. Tuy nhiên, anh Mão và các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự phường luôn quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình vượt lên hoàn cảnh. Mỗi tháng, Ban hỗ trợ chúng tôi số tiền 300 ngàn đồng/tháng cùng nhu yếu phẩm. Mới đây còn tặng cho con trai 1 chiếc xe đạp để đi học. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tuấn Quang-Bí thư Đảng ủy phường Phù Đổng cho biết: "Từ khi nhận nhiệm vụ tại phường đến nay, đồng chí Nguyễn Đức Mão tận tâm, mẫu mực trong công việc. Công tác tham mưu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương luôn được anh Mão thực hiện đầy đủ, khoa học. Ban Chỉ huy Quân sự phường được cấp trên lựa chọn làm điểm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cá nhân đồng chí Mão, 3 năm liên tiếp được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Tại đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019-2024, Ban Chỉ huy Quân sự phường được Chủ tịch UBND TP. Pleiku và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện công tác tuyên truyền về công tác dân quân tự vệ".