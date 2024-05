Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện và 116 đại biểu trong LLVT huyện.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện đã được triển khai thực hiện chủ động, tích cực, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện phát triển.

Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng cấp uỷ, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức Đảng hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ đảng viên trong giao quân năm 2024 tăng 5% so với năm 2019.

Xác định thi đua là cơ sở, là tiêu chí để khen thưởng, ngược lại khen thưởng là động lực của thi đua, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Do vậy, trong chỉ đạo tổ chức thực hiện luôn gắn chặt công tác thi đua với công tác khen thưởng; chú trọng bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Với kết quả đạt được, Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2019; Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 15 tập thể; chiến sĩ tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở cho 26 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 24 tập thể và 71 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng…

Giai đoạn 2024-2029, LLVT huyện phấn đấu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh; nâng cao khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của LLVT, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh Nhân dân; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%) không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; mỗi xã hàng năm kết nạp được 1-2 đảng viên trong dân quân và dự bị động viên…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu bật kết quả, bài học kinh nghiệm của tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.