Theo công văn này, khoảng 17 giờ 45 ngày 25-10-2023, tại Km10+90m đường liên xã thuộc thôn Pác Bó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết. Đáng chú ý, trong vụ tai nạn trên, 2 người điều khiển phương tiện đều không có giấy phép lái xe (1 trường hợp chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe); 3/4 người ngồi trên phương tiện không đội mũ bảo hiểm và có nồng độ cồn.

Qua xem xét báo cáo của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo: Đối với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chư Prông khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Xác định trách nhiệm cụ thể của chủ phương tiện và cá nhân liên quan trong việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề trọng điểm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thanh-thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đua xe,...tập trung công tác tuyên truyền, kết hợp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, trong học sinh.

Đối với UBND huyện Chư Prông khẩn trương báo cáo phân tích đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, làm rõ trách nhiệm để kiểm điểm, xem xét, xử lý tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới…

Như Báo Gia Lai điện tử thông tin, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 25-10-2023, tại đường liên xã Ia Lâu (đoạn thuộc thôn Pác Bó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, vào thời điểm trên, em N.K. (SN 2010, trú làng Tu 2, xã Ia Ga, Chư Prông) điều khiển xe máy BKS 81B2-636.82 lưu thông hướng từ xã Ia Ga đi xã Ia Lâu thì xảy va chạm với xe máy BKS 81B2-166.09 do Rơ Mah Tuen (SN 2001) điều khiển chở sau Rơ Mah Tinh (SN 2006) và Siu Ngư (SN 2005, cùng trú làng Tu, xã Ia Lâu) lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm giao thông khiến em N.K. và Rơ Mah Tuen, Rơ Mah Tinh tử vong tại chỗ; Siu Ngư bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau đó, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia có người tử nạn.