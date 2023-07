Chi bộ Trường THPT Trần Cao Vân kết nạp Đảng cho 11 học sinh ưu tú

(GLO)- Đúng 8 giờ sáng 18-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT chung của tỉnh Gia Lai đạt 97,78% (giảm 0,55% so với kết quả chưa phúc khảo năm 2022).

(GLO)- Kỳ họp thứ 13-HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII diễn ra vào ngày 7-7-2023 đã thông qua Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17-7-2023 đến hết 31-5-2024.

Liên quan đến vụ lọt đề thi tốt nghiệp, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ những vấn đề khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an cũng đã làm rõ danh tính và "chu trình" lộ lọt, giải đề thi môn Ngữ văn tại Cao Bằng.