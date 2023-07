Tin liên quan Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi 40.000 con heo thịt/năm

Cụ thể, Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt HTB tại xã Chư Drăng do Công ty TNHH Đầu tư Chăn nuôi HTB có địa chỉ trụ sở tại thôn An Bình (xã Uar, huyện Krông Pa) làm chủ đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901190154 do Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai) cấp lần đầu ngày 18-5-2022.

Đây là dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình công nghệ khép kín có công suất thiết kế 24.000 con heo thịt (xuất bán khoảng 48.000 con/năm); diện tích đất dự kiến sử dụng 186.900 m2; tổng vốn đầu tư 95 tỷ đồng (trong đó, vốn của nhà đầu tư là 19 tỷ đồng, vốn huy động 76 tỷ đồng). Dự án khởi công vào quý I-2024, đưa vào hoạt động vào quý III-2025. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo nái HTB tại xã Uar do Công Ty TNHH Đầu tư HTB Land có địa chỉ trụ sở tại thôn An Bình (xã Uar) làm chủ đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5901190122 do Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai) cấp lần đầu ngày 18-5-2022.

Đây là dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo nái theo mô hình công nghệ khép kín có công suất thiết kế 2.400 con heo nái và 80 con heo đực giống (mỗi năm cung cấp 60.000 con heo con). Dự án có diện tích đất sử dụng 116.000 m2; tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng (trong đó, vốn của chủ đầu tư là 20 tỷ đồng, vốn huy động 60 tỷ đồng). Dự án khởi công xây dựng vào quý I-2024, đưa vào hoạt động quý III-2025. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.