Chân dung thanh niên ở Gia Lai đến Bắc Ninh đâm hai cô gái tử vong

Ngày 4-12, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra truy bắt đối tượng nghi dùng súng cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã bắt cựu Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới và nhiều đồng phạm liên quan vụ án tham ô tài sản.

(GLO)- Tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” tiền thân là tổ chức “Tân dân chủ” do Đào Minh Quân (SN 1952, nguyên Trung úy Quân đội Việt Nam Cộng hòa) cùng một số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền lưu vong ở Mỹ thành lập năm 1991. Từ tháng 1-2018, Bộ Công an đã xác định đây là tổ chức khủng bố.

Sau khi bắt giữ nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở H.Châu Thành (Trà Vinh), lực lượng công an thu giữ tang vật hơn 8 lượng vàng cất giấu trong bụi cây.

Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao giả mạo cán bộ của Ủy ban Nhân dân quận thông báo sai dữ liệu dân cư và yêu cầu chỉnh sửa.

Ngày 2/12, thông tin từ Công an huyện Bá Thước (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi.

(GLO)- 5 năm qua, Tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông xã Hà Tam (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

(NLĐO) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các tỉnh, thành phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc hội của ông Lưu Bình Nhưỡng

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 1818/PA05 về thủ đoạn lừa đảo của tội phạm liên quan phương thức hoạt động sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tình trạng các đối tượng lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khi đang nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện Công ty CP Trường Lợi ở tỉnh Quảng Nam, một phóng viên bị công an ập vào bắt quả tang.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) và Đinh Giang Runi Siêu (SN 2006, trú tại làng Mơ Hven Ôr, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.