Chấn chỉnh công tác quảng bá Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá và duy trì nhận diện Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 trong những tháng còn lại của năm.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đơn vị liên quan đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quảng bá, góp phần tạo hiệu ứng và sức lan tỏa cho Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và sự kiện, công tác truyền thông, quảng bá còn thiếu thường xuyên, đồng bộ; một số cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu, điểm du lịch còn thiếu logo, biểu trưng và vật phẩm nhận diện. Việc quản lý, bảo quản mascot và các vật phẩm nhận diện cũng chưa chặt chẽ.

Băng rôn quảng bá Năm Du lịch quốc gia cùng bộ nhận diện được đặt ngay đường lên núi lửa Chư Đang Ya để giới thiệu với du khách trong và ngoài nước . Ảnh: Minh Châu

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, chấn chỉnh ngay việc quảng bá chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, logo, biểu trưng và hình ảnh Năm Du lịch Quốc gia tại các cơ sở, điểm đến phục vụ khách du lịch; sửa chữa, thay thế pano, bảng hiệu, vật phẩm nhận diện hư hỏng và quản lý, khai thác hiệu quả mascot.

Đồng thời, ngành chủ động phối hợp bố trí các hình thức quảng bá Năm Du lịch Quốc gia tại những sự kiện lớn của tỉnh, bảo đảm nhận diện thống nhất, nổi bật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được giao xây dựng nội dung, tổ chức quảng bá chuỗi sự kiện theo từng nhóm, từng giai đoạn, bảo đảm thông tin cập nhật liên tục, có trọng tâm.

Bộ phận tiếp nhận thông tin phản ánh về du lịch 24/7 phải được công khai để tiếp nhận, phân loại và theo dõi việc xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp và du khách.

Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường có trách nhiệm phối hợp duy trì cảnh quan, hệ thống nhận diện và hình ảnh quảng bá Năm Du lịch Quốc gia tại các khu vực thuộc phạm vi quản lý.