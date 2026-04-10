Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân và tiểu thương ở thôn Thanh Tú cho biết: Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài tồn tại 3 công trình chắn ngang đường.

Tình trạng này gây mất mỹ quan, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ông Phùng Văn Soi (ở cạnh chợ Mộc Bài) bày tỏ: Chợ Mộc Bài có từ lâu, từng là trung tâm buôn bán của cả huyện Hoài Ân (cũ). Lẽ ra khu vực này phải thông thoáng nhưng vì các công trình này mà con đường bên hông chợ nối đường Trường Chinh với đường Bùi Thị Xuân bị tắc nghẽn, xe cộ đến đây phải quay đầu. Người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị giải tỏa để thông đường nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Các công trình nằm chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân). Ảnh: N.C

Theo ghi nhận của phóng viên, các công trình nói trên nằm liền kề, chung vách và xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 2 công trình bị hư hỏng phần mái ngói. Bên dưới các công trình được chắp vá bằng tôn, căng bạt, quây lưới B40 để chứa hàng hóa.

Phía tường tiếp giáp đường nội bộ trở thành nơi để xe của người đi chợ. Do đường bị chia cắt, nhiều người đi xe máy muốn di chuyển từ bên này sang bên kia phải đi xuyên qua khu vực chợ.

Trao đổi với phóng viên, một tiểu thương phản ánh: “Đường giao thông bị chặn, lối đi trong chợ lại trở thành đường lưu thông, người đi bộ và xe máy chen nhau, dễ xảy ra va quẹt vào sạp hàng của tiểu thương. Nhiều lúc đang bán hàng, tôi giật mình vì tiếng rồ ga, còi xe, cảm giác như ngồi ngoài đường”.

Việc các công trình tồn tại trong thời gian dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, đây sẽ là chướng ngại vật cản trở phương tiện tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Về lâu dài, tình trạng này còn ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị và sự phát triển của địa phương.

Theo UBND xã Hoài Ân, các công trình trên được hình thành khoảng năm 1992 trên nền các ki ốt do UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân cũ) cho thuê.

Ban đầu, khu vực này có 11 ki ốt với 9 tiểu thương thuê để kinh doanh. Qua thời gian, một số hộ trả lại mặt bằng; hiện chỉ còn 3 ki ốt liền kề, mỗi ki ốt có diện tích khoảng 32 m².

Các công trình gây cản trở giao thông, hoạt động buôn bán tại chợ Mộc Bài. Ảnh: N.C

Năm 2019, chợ Mộc Bài được đầu tư xây dựng lại. Trong đó, hạng mục đường nội bộ được thiết kế đi qua 3 ki ốt nói trên. Trong quá trình triển khai dự án, 1 hộ đã đồng ý nhận bồi thường và trả lại mặt bằng ki ốt ở giữa. Tuy nhiên, 2 hộ còn lại là bà T.T.L. và ông L.Đ.B. chưa đồng ý phương án bồi thường, dẫn đến việc giải phóng mặt bằng bị vướng kéo dài đến nay.

Ông Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Hoài Ân - cho biết: Theo phương án bồi thường ban hành năm 2020, các hộ đều được bố trí ki ốt trong chợ mới, đảm bảo quyền lợi khi giải tỏa công trình. Địa phương đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng thuận vì cho rằng mức bồi thường chưa phù hợp.

“Trước thời điểm sáp nhập, các trường hợp này đã được đưa vào diện buộc tháo dỡ. Việc tồn tại các công trình ảnh hưởng đến giao thông, trật tự xây dựng và sự phát triển của địa phương.

Thời gian tới, xã sẽ triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường chợ Mộc Bài, đồng thời kiên quyết giải tỏa các công trình để thi công dự án theo quy hoạch, giải quyết dứt điểm bất cập kéo dài” - ông Ngọc thông tin thêm.