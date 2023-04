Cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết đơn thư

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 1-2023, các sở, ban, ngành tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đặc biệt là các đơn do HĐND tỉnh trực tiếp chuyển đến và các đơn do UBND tỉnh phân công giải quyết theo thẩm quyền trên cơ sở văn bản chuyển đơn của HĐND tỉnh.

Xác định công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt, qua các kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, các cấp, các ngành được giao nhiệm vụ.

Theo báo cáo của các sở, ban, ngành tỉnh, đối với các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do HĐND cấp tỉnh chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 1-2023 đã tiếp nhận 12 đơn (gồm: 1 đơn tố cáo, 8 đơn kiến nghị, 1 đơn phản ánh và 2 đơn tố giác tội phạm) do UBND tỉnh chuyển đến các cơ quan chuyên môn để tham mưu giải quyết trên cơ sở văn bản chuyển đơn của HĐND tỉnh và do HĐND tỉnh trực tiếp chuyển đến; trong đó 1 đơn tố cáo trong lĩnh vực tố tụng hình sự, 6 đơn kiến nghị các nội dung thuộc lĩnh vực đất đai (đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất, kiến nghị về việc đòi lại đất, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai...), 2 đơn kiến nghị liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, 1 đơn phản ánh về hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư công, làm trái quy định của pháp luật về đấu thầu của Chủ tịch UBND huyện la Pa; 2 đơn tố giác tội phạm, 1 nội dung kiến nghị thuộc lĩnh vực an ninh trật tự được HĐND tỉnh chuyển đến Công an tỉnh trên cơ sở phản ánh của công dân tại buổi tiếp xúc cử tri.

Kết quả giải quyết như sau: Đối với 1 đơn tố cáo, cơ quan được giao tham mưu, giải quyết, Công an tỉnh đã giải quyết 1/1 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Đối với 8 đơn kiến nghị, cơ quan được giao tham mưu, giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường (6 đơn) và Công an tỉnh (2 đơn), đã giải quyết 8/8 đơn, đạt tỷ lệ 100%.



Đối với 2 đơn tố giác tội phạm, cơ quan được giao tham mưu, giải quyết Công an tỉnh đã giải quyết 2/2 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Đối với 1 đơn phản ánh, hiện nay UBND huyện Ia Pa đang tiến hành kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn theo quy định. Đối với 1 nội dung kiến nghị được công dân phản ánh tại buổi tiếp xúc cử tri, cơ quan được giao tham mưu, giải quyết, Công an tỉnh đã giải quyết 1/1 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tham gia ý kiến về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản liên quan chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng; một số đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo. Cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, chưa đáp ứng trình độ chuyên môn trong lĩnh vực giải quyết đơn thư dẫn đến tình trạng giải quyết đơn còn chậm, thiếu dứt điểm, chất lượng giải quyết chưa cao.

Nhiều vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng nhưng việc tổ chức thi hành quyết định không nghiêm; cơ quan ra quyết định thiếu kiểm tra, đôn đốc kịp thời để giải quyết dứt điểm; một số vụ việc không có tính khả thi trong tổ chức thi hành dẫn tới phát sinh những khiếu kiện mới phức tạp hơn. Một số địa phương chưa làm tốt trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn như vi phạm trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Công tác kiểm tra, thanh tra chưa được quan tâm đúng mức, việc kiểm tra, thanh tra thực hiện nhiệm vụ công vụ và xử lý những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý và sử dụng đất đai chưa được đặt ra một cách cụ thể. Chế tài xử lý đơn thư của công dân, công tác trả lời đơn thư chưa kịp thời.

UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị: HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan của tỉnh để chuyển các thông tin khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhằm đảm bảo kịp thời trong công tác xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối với các sở, ban ngành tỉnh cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận đơn, thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh triệt để, đúng quy định. Tham mưu, hướng dẫn địa phương xử lý kịp thời các vụ việc đông người phức tạp, kéo dài trên địa bản tỉnh khi vừa mới phát sinh từ cơ sở. Thường xuyên nghiên cứu các văn bản pháp luật, các quy định mới để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong việc xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tăng cường việc kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc xử lý, giải quyết đơn của các đơn vị, địa phương sau khi HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực hiện việc chuyển đơn hoặc tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và chuyển cơ quan, địa phương liên quan xử lý. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện rất tốt việc giải quyết các đơn thư; vấn đề kiến nghị của cử tri đã góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh cũng như góp phần đảm bảo trật tự, an ninh xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh định kỳ hàng tháng cần chỉ đạo Ban tiếp công dân cần phân loại đơn, nội dung, tính chất, mức độ để trong quá trình chỉ đạo, điều hành của chính quyền đối với UBND các huyện, các sở ngành thấy được để rút ra bài học từ những đơn thư này để trong quá trình chỉ đạo điều hành không bị vấp, hạn chế tình trạng tương tự xảy ra.

Đồng thời đề nghị Thanh tra tỉnh mời các đồng chí trong công tác tiếp dân ở các huyện về trao đổi những vấn đề thường nảy sinh, phát sinh trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, địa phương nào nổi lên vấn đề gì, cần giải quyết cái gì, liên quan đến lĩnh vực nào thì mời các sở ngành liên quan đến để tư vấn, hỗ trợ để có hướng giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Tránh tình trạng đùn đẩy, không xác định được trách nhiệm, tránh né; cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết đơn thư...