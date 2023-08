Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt văn bản của Đảng

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, bước vào mùa mưa bão năm 2023, với vai trò xung kích trên tuyến đầu, lực lượng Quân đội và Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án sẵn sàng cho các tình huống cứu nạn, cứu hộ (CNCH) với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

(GLO)- Tối ngày 9 và 10-8, tại Hội trường tổ 3 và tổ 7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Diên Hồng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023.