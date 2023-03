Dự tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong quý I-2023, Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy đã quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, sự chỉ đạo của các cấp để triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Cùng với đó, các Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc để tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực nên đã đạt được những kết quả quan trọng. Các Ban Nội chính trong cả nước đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như: vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, vụ án Vạn Thịnh Phát, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ án xảy ra tại Công ty AIC, vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm...

Trong quý I-2023, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp 565 cuộc với 954 lượt công dân; tiếp 446 cuộc với 708 lượt công dân. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan khởi tố mới 512 vụ án với 1.283 bị can phạm tội về tham nhũng. Trong đó, số vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực, tham nhũng là 225 vụ với 835 bị can. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát quyết định đưa 327 vụ án với 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đã đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua trong công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Việc thành lập các Ban chỉ đạo cấp tỉnh là một chủ trương đúng thể hiện quyết tâm phòng-chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Ban Chỉ đạo ở các địa phương đã kiện toàn và bổ sung đúng thành phần; ban hành các quy chế, chương trình phù hợp với địa phương thể hiện tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các địa phương thời gian tới cần rà soát các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm để chỉ đạo xử lý kịp thời; nắm vững nguyên tắc, vị trí, vai trò, trách nhiệm của các thành viên, phòng-chống tham nhũng “không bị cám dỗ, không lùi bước trước bất cứ thế lực nào”.

Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Cần kịp thời thay thế những “mắt xích” yếu trong công tác phòng-chống tham nhũng, với quan điểm ai không làm được, e dè thì đứng ra ngoài. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm như xây dựng cơ bản, chương trình an sinh xã hội, tài chính, đầu tư công để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực. “Chúng ta phải đẩy mạnh điều tra, xét xử các vụ án, vụ việc do Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, quyết xử lý nghiêm minh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, lành mạnh, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân".