Bố tự bắt cóc con ruột nhằm vay tiền người thân để trả nợ

Đâm người từ mâu thuẫn bán thịt heo (GLO)- Chỉ vì mâu thuẫn khi bán thịt heo tại chợ đêm TP.Pleiku, Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1998, trú tại xã Chư Á, TP.Pleiku) và Nguyễn Văn Thái (SN 2000, trú tại xã An Phú, TP.Pleiku) đã dùng dao đâm 2 người bị thương.



“Cánh tay nối dài” đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Đak Pơ (GLO)- Mô hình “Tổ tự quản đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” tại các xã, thị trấn thuộc huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an địa phương trong việc kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Mật phục bắt đối tượng Phạm Văn Cường lúc rạng sáng Đối tượng Phạm Văn Cường bị bắt khi đang di chuyển trên xe taxi từ Quảng Ngãi ra Hà Tĩnh

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng lừa thu đổi ngoại tệ gần nửa tỷ đồng Sau khi chị N.T.T chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng lấy lý do tài khoản ngân hàng Trung Quốc chưa nhận được tiền nên không trả tiền mặt cho chị N.N.T, sau đó bỏ trốn, chiếm đoạt 430 triệu đồng.

Ayun Pa: Khen thưởng 3 cán bộ Công an khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản (GLO)- Ngày 6-3, Thượng tá Dương Đức Việt-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 3 cán bộ Công an thị xã khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Lừa đảo làm cộng tác viên online: Tiền lời cao, nhiều người sập bẫy Dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn tuyển cộng tác viên online, đầu tư tài chính qua mạng.

Kbang phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (GLO)- Sáng 7-3, tại xã Kông Lơng Khơng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an huyện tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Đak Pơ: Sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng trong sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng (GLO)- Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng tại các đơn vị thuộc huyện Đak Pơ giai đoạn 2019-2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều sai phạm với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Chủ “biệt phủ” xây dựng trái phép rút đơn khởi kiện Chủ tịch UBND TP. Pleiku (GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 06/2023/QĐST-HC đình chỉ giải quyết hành chính vụ án ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1979, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku)-chủ “biệt phủ” xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc làng Do-Guăh, xã Chư Á khởi kiện Chủ tịch UBND TP. Pleiku trong lĩnh vực đất đai.

Cảnh sát giao thông, cơ động phân luồng để thực hiện khám xét trụ sở F88 Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét trụ sở F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP HCM.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 18 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam (GLO)- Ngày 5-3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (SN 1996, trú xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép khoảng 18,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Phú Thiện phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho tín đồ Tin lành (GLO)- Sáng 5-3, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an xã Ia Ake tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho 120 tín đồ tại Chi hội Tin lành miền Nam Việt Nam thôn Plei Tăng A.

Bắt giam giám đốc Trung tâm dạy nghề ở Long An nhận hối lộ (GLO)- 1 giám đốc Trung tâm dạy nghề ở Long An thông qua các đầu mối trung gian nhận tiền của người dân để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An bắt tạm giam.

Gia Lai: Tạm giữ đối tượng giết người (GLO)- Ngày 5-3, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Triệt xóa nhóm đối tượng “hack" tài khoản mạng xã hội để lừa đảo liên tỉnh Ngày 3-3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao triệt xóa nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

