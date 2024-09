*Kiến nghị:

1. Đề nghị Bộ, ngành liên quan sớm hướng dẫn, ban hành các quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn của cột tháp gió (như: Xác định diện tích đất bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng, tính toán mức bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, chuồng trại, gia súc...) để làm cơ sở triển khai thực hiện, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Đề nghị Bộ Công Thương sớm đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực, trong đó đưa các nội dung về năng lượng tái tạo vào trong Luật Điện lực; các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (quy định về công tác vận hành và bảo trì (O&M), quy định về an toàn, phòng cháy, chữa cháy cho các dự án điện gió, điện mặt trời; quy định về kiểm soát-chất lượng và bảo đảm xử lý môi trường đối với các tấm pin mặt trời; quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang an toàn của cột tháp gió; các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí thải, chất thải, định mức tiêu hao năng lượng theo hướng phù hợp với những tiêu chuẩn của các nước phát triển; nghiên cứu về tác động của cánh quạt tuabin điện gió và tiếng ồn của tuabin gió để sửa đổi, bổ sung quy định về khoảng cách an toàn của cột tháp gió.

*Trả lời: