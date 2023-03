(GLO)- Bộ Công thương trả lời kiến nghị cử tri Gia Lai về việc ban hành các quy định cụ thể về bảo vệ an toàn công trình điện gió và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang an toàn của cột tháp gió.

*BỘ CÔNG THƯƠNG

Kiến nghị:

Đề nghị Bộ Công thương có văn bản hướng dẫn hoặc ban hành, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về bảo vệ an toàn công trình điện gió và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang an toàn của cột tháp gió (như: Xác định diện tích ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng, tính toán mức bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, chuồng trại, gia súc...) để làm cơ sở triển khai thực hiện, góp phần ổn định an ninh trật tự tại các địa phương có dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trả lời:

Về việc đề nghị Bộ Công thương có văn bản hướng dẫn hoặc ban hành, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về bảo vệ an toàn công trình điện gió và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang an toàn của cột tháp gió, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Các quy định về an toàn điện đã được quy định tại Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21-4-2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 2-8-2021 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục nghiên cứu để hướng dẫn hoặc ban hành, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể hơn về bảo vệ an toàn công trình điện gió và tài sản liên quan.