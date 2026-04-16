Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hiệp đồng phòng thủ dân sự

(GLO)- Chiều 16-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác hiệp đồng phòng thủ dân sự với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 5. Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác hiệp đồng phòng thủ dân sự được tổ chức nhằm thống nhất phương án, nâng cao khả năng phối hợp, chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống thảm họa, sự cố, thiên tai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Theo đó, nội dung hiệp đồng được triển khai theo Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 ngày 20-6-2023, tập trung vào các tình huống cụ thể như: tai nạn tàu, thuyền trên sông, biển; sự cố tràn dầu; cháy nổ đường ống dẫn dầu, khí; cháy lớn tại khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; sập đổ công trình; rò rỉ phóng xạ, hóa chất độc hại; động đất, sóng thần; tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn máy bay dân dụng; sự cố vỡ đê, hồ đập, xả lũ; cháy rừng; bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống và các tình huống thiên tai khác.

Lực lượng Quân đội và Công an phối hợp tham gia diễn tập phòng thủ dân sự cứu nạn, cứu hộ tàu hàng bị sự cố tại vùng biển của tỉnh. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh đã tập trung thảo luận về phương án tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; bảo đảm đạt hiệu quả cao, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh công tác hiệp đồng phòng thủ dân sự phải được triển khai chủ động, chặt chẽ, sát thực tế. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh - nhấn mạnh: Công tác hiệp đồng phòng thủ dân sự phải được triển khai chủ động, chặt chẽ, sát thực tế; bảo đảm khi có tình huống xảy ra, các lực lượng có thể phối hợp nhịp nhàng, xử lý kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, thống nhất phương án hiệp đồng; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với các tình huống thảm họa, sự cố, thiên tai; góp phần giữ vững an ninh, an toàn trên địa bàn tỉnh.