Gia Lai: Hoàn thành phê duyệt và gửi phương án ứng phó thiên tai cấp xã năm 2026 trước ngày 15-4

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn gửi các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, UBND các xã, phường về việc khẩn trương xây dựng và phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cấp xã năm 2026.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức xây dựng, phê duyệt và sẵn sàng vận hành Phương án ứng phó thiên tai cấp xã năm 2026 bảo đảm phù hợp với đặc điểm, mức độ rủi ro của địa bàn.

Từ thực tiễn ứng phó bão số 13 và đợt lũ vào tháng 11-2025, các địa phương bắt buộc phải xây dựng kịch bản ứng phó đối với các tình huống cực đoan. Ảnh: Phương Vi

Đồng thời, các địa phương bắt buộc phải xây dựng kịch bản ứng phó đối với các tình huống cực đoan như (bão mạnh, mưa lũ lịch sử…) có thể xảy ra trên địa bàn cấp xã để chủ động phòng ngừa, ứng phó trong mọi tình huống. Cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu phương án lên Hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai của tỉnh.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá thực trạng phương tiện, vật tư, trang thiết bị phòng, chống thiên tai (số lượng, danh mục hiện có, phần còn thiếu và khả năng huy động tại chỗ); trên cơ sở đó lập danh mục đề xuất nhu cầu bổ sung thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2026.

Các xã, phường hoàn thành, gửi Phương án đã phê duyệt và văn bản đề xuất nhu cầu trang thiết bị về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) trước ngày 15-4-2026.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về nội dung, số liệu và tính khả thi của Phương án trong tổ chức triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cấp xã năm 2026; bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Các địa phương cũng cần đánh giá thực trạng phương tiện, vật tư, trang thiết bị phòng, chống thiên tai để đề xuất bổ sung kịp thời. Ảnh: Phương Vi

Chủ trì, tổng hợp Phương án ứng phó thiên tai cấp xã và nhu cầu trang thiết bị của các địa phương; trên cơ sở đó xây dựng Phương án phòng, chống thiên tai chung của tỉnh năm 2026, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường trong xây dựng, triển khai phương án phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, cấp xã năm 2026; rà soát, đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn công trình, hạ tầng; phối hợp huy động nguồn lực; kịp thời xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.