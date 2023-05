Ngày 6-5, đại diện Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương thông tin, trước đó, Đội Quản lý Thị trường số 5 phối hợp cùng Đội 3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03)-Công an tỉnh Bình Dương tiến hành test nhanh mẫu xăng Ron 95-III (bằng máy test nhanh của Đội Quản lý Thị trường số 5) tại cây xăng của Công ty cổ phần Sao Mai Sài Gòn (khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và phát hiện có dấu hiệu vi phạm về trị số octan.

Do nghi vấn về chất lượng xăng Ron 95-III đang kinh doanh nên Đoàn kiểm tra tiến hành lấy để gửi đi thử nghiệm chất lượng tại đơn vị chức năng. Kết quả thử nghiệm mẫu xăng Ron 95-III của công ty này kinh doanh có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng. Như vậy, Công ty cổ phần Sao Mai Sài Gòn đã có hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương xác định giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ gần 354 triệu đồng. Căn cứ vào các quy định, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Xăng kém chất lượng được tạo ra bằng cách trộn những hợp chất hóa học để kích chỉ số RON (chỉ số octan) cùng với một tỷ lệ xăng “thật” nhất định.

Việc đổ nhầm xăng kém chất lượng có thể khiến xe khó đề, tắt máy khi đang chạy hoặc nguy hiểm hơn là nguy cơ gây cháy nổ.