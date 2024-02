Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đak Sơ Mei ngày càng giàu đẹp

(GLO)- Ngày 22-2, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

Tham gia buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đak Đoa.

Đời sống người dân còn khó khăn

Báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc, ông Chrêng-Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơ Mei-cho biết: Đak Sơ Mei là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa với 4/5 thôn, làng thuộc diện khó khăn. Toàn xã hiện có 416 hộ nghèo (chiếm 28,59%) và 180 hộ cận nghèo (chiếm 8,41%); thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 21,6 triệu đồng. Đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc với 136 đảng viên, trong đó có 57 đảng viên người dân tộc thiểu số.

Năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội của xã phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với điều kiện địa phương; trong đó, tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp chiếm 79%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 10%, thương mại-dịch vụ chiếm 11%. Toàn xã có 2.603 ha cây trồng các loại; tổng đàn gia súc, gia cầm khoảng trên 12 ngàn con.

Thời gian qua, công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được xã quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên nên trên địa bàn chưa xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 để lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã luôn quan tâm, chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng và triển khai trồng rừng có hiệu quả. Từ năm 2023 đến nay, xã đã tiến hành trồng rừng ngoài quy hoạch 61,65 ha và trồng hơn 8,3 ha cây phân tán.

Cùng với đó, xã đã tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng được Đảng ủy, UBND xã quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Trong năm 2023, Đảng bộ xã đã phát triển thêm 6 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơ Mei cho hay: “Thời gian tới, bên cạnh tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024, xã sẽ tiến hành rà soát các sản phẩm có tiềm năng, tạo điều kiện và tiếp tục có giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng sản phẩm OCOP. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh và huyện về công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác quản lý dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số học sinh ở các bậc học.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; chủ động đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cảnh giác đối phó với những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và người dân”.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơ Mei cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư đường giao thông nội đồng có chiều dài 4 km và hệ thống kênh mương thủy lợi để người dân làng Pra Sơmei đang canh tác trên địa bàn xã Hà Tây (huyện Chư Păh) phát huy hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện đời sống của người dân làng Pra Sơmei rất khó khăn. Làng có đến 169/319 hộ thuộc diện hộ nghèo. Mặc dù làng có hơn 600 ha đất sản xuất nằm trên địa bàn xã Hà Tây nhưng đường sá đi lại rất khó khăn nên hiệu quả kinh tế mang lại rất thấp.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ cũng cho rằng: Việc làm đường giao thông nội đồng sang xã Hà Tây có ý nghĩa rất quan trọng vì diện tích canh tác của người dân ở đây khá lớn. Do đó, đề nghị tỉnh có ý kiến với lãnh đạo huyện Chư Păh để thống nhất cùng với huyện Đak Đoa sớm triển khai làm tuyến đường nội đồng nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Đak Sơ Mei là cái nôi cách mạng của không chỉ riêng huyện Đak Đoa mà của tỉnh. Tuy nhiên, dù huyện đã kiến nghị nhiều lần và từng làm hồ sơ đề nghị nhưng xã vẫn chưa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh-đề nghị: Xã cần làm tốt công tác quản lý đất đai cũng như hỗ trợ thủ tục liên quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn. Qua đó không những giúp người dân ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển sản xuất mà còn góp phần hạn chế tình trạng đơn thư, tranh chấp đất đai ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, xã cũng cần tạo điều kiện hơn nữa cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán truyền thống của các dân tộc.

Còn Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng thì nhìn nhận: Để giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất cũng như giảm nghèo bền vững, địa phương cần quan tâm động viên, tạo điều kiện để con em trong độ tuổi lao động đi làm công nhân tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Cùng với đó, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, người có uy tín trong các thôn, làng để làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên biểu dương và đánh giá cao sự quyết tâm nỗ lực của hệ thống chính trị xã Đak Sơ Mei trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua.

Đak Sơ Mei là cái nôi của cách mạng, có đóng góp rất lớn trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao và nguy cơ tái nghèo cũng rất lớn. Do đó, thời gian đến, hệ thống chính trị xã cần tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Đồng thời, rà soát, đánh giá tình hình, thực trạng kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, cần quan tâm đánh giá một cách toàn diện các chỉ tiêu về giảm nghèo, y tế, giáo dục, văn hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết trong sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng… Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, trong đó cần hết sức lưu tâm đến công tác trồng rừng nhằm nâng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn nói riêng và của tỉnh nói chung.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng phần quà cho hệ thống chính trị xã Đak Sơ Mei; cá nhân Bí thư Tỉnh ủy tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 75 triệu đồng cho gia đình ông Ananh (làng Tul Đoa) là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị xã cần phát huy có hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như nâng cao đời sống người dân, tiến tới giảm nghèo bền vững.

“Qua đây, tôi cũng đề nghị chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan cần quan tâm tháo gỡ vướng mắc về quy định hỗ trợ xây nhà ở cho người dân phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới giải ngân, thanh toán được. Chúng ta đừng quá cứng nhắc, máy móc như vậy. Đất có nguồn gốc, không tranh chấp, được dân làng, cấp ủy, chính quyền địa phương xác nhận (không phải đất của Nhà nước) thì cứ triển khai, thanh quyết toán cho người dân”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn địa phương quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục, nhất là duy trì sĩ số học sinh cũng như vận động con em không được bỏ học giữa chừng mà tiếp tục theo học cao hơn để có kiến thức về đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của người dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là trong hệ thống chính trị của xã, mà trước hết các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã phải là trung tâm đoàn kết, thực hiện vai trò nêu gương và triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Đối với các kiến nghị của huyện và xã Đak Sơ Mei, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Liên quan đến đề xuất làm đường vào khu sản xuất của người dân tại xã Hà Tây (huyện Chư Păh), Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo 2 huyện cần phối hợp làm việc với nhau để thống nhất chủ trương, có phương án sớm triển khai thực hiện nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại, phát triển sản xuất.

Đồng thời, đề nghị Sở Giao thông-Vận tải hỗ trợ địa phương duy tu, sửa chữa tuyến đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông để tạo thuận lợi trong giao thương, đi lại và đảm bảo an toàn giao thông.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Đak Đoa hoàn chỉnh lại hồ sơ và văn bản đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho xã Đak Sơ Mei gửi tỉnh để có ý kiến với các cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.