Với vỏ bọc là "doanh nhân thành đạt", có quan hệ rộng, một người đàn ông ở Nghệ An đã lừa chạy việc cho nhiều người, chiếm đoạt của họ hơn 1,5 tỉ đồng.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành bắt giữ, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Vũ Đình Thủy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng để làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

(GLO)- Chiều 11-1, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Kbang tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên lâm phần của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thuộc địa bàn huyện Kbang.

Một đường dây đánh bạc quy mô 500 triệu đồng/ngày với sự tham gia của nhiều cô gái trẻ vừa bị công an triệt phá

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Trung Dũng (SN 1999, trú tại tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.