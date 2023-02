Bắt quả tang đối tượng dùng "clip nóng" để chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng từ nữ Việt Kiều

(GLO)- Ngày 1-2, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Nay Tlôh (SN 1991, trú tại xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa); Ksor Tlanh (SN 1994), Nay Luyết (SN 1997, cùng trú tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) và Lưu Thúy Hằng (SN 1979, trú tại xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thái Ngọc vì điều khiển xe máy nhưng trong người có nồng độ cồn vượt quá quy định, gây tai nạn chết người.

Bà Đ. khai nhận do đang làm chủ một dây hụi, muốn tạo lòng tin cho nhiều người nên đã dựng lên "kịch bản" bị mất trộm két sắt và trình báo Cơ quan Công an số tài sản bị mất nhiều hơn so với thực tế.