Sáng 15-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Hoàng (SN 1988, trú tại xã Xuân An, thị xã An Khê) về hành vi đánh bạc.