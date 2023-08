Bắt khẩn cấp nghi phạm bạo hành khiến bé 3 tháng tuổi tử vong

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Âu Thị Mạnh (SN 1984, trú tại thôn 17, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.